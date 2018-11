Le 20 octobre, le Service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique a envoyé quatre agents et plusieurs chiens pour trouver le grizzli et le tuer. Plus tôt ce jour-là, l’ours avait attaqué un homme près de Wycliffe, qui avait réussi à s’échapper après avoir tiré un coup de feu dans la jambe de l’animal.

Après avoir été repéré par un des agents, le grizzli s’est d’abord dirigé vers les chiens avant de changer de direction et se précipiter sur Matthew Corbett. « Ça m’a paru plus long, mais c’est arrivé en quelques secondes », raconte-t-il.

Alors que l’ours était sur lui, l’agent de conservation a tenté de se protéger avec sa main gauche, que l’animal s’est empressé de mordre. Il a réussi à prendre son arme avec sa main droite et à tirer jusqu’à ce que le grizzli cesse de bouger.

« Il était sur moi quand il est mort, explique Matthew Corbett. Je savais que j’allais être blessé, mais j’étais aussi convaincu que j’allais m’en sortir. J’étais accompagné de trois hommes qui savaient ce qu’ils faisaient. »

Les autres agents ont ensuite sorti la main de leur collègue de la bouche de l’ours et l’ont transporté à l’hôpital, où il a dû être opéré.

Le ministère de l’Environnement de la province soutient qu’il s’agit de la première attaque de grizzli contre un de ses agents de la faune depuis les années 1980.

Selon le Service de conservation de la faune de la Colombie-Britannique, les attaques d’ours noirs sont plus fréquentes que celles de grizzlis, parce que ces derniers sont moins nombreux et vivent dans des endroits plus reculés.