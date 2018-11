Un texte d’Alexandre Duval

« On veut repenser l’argent pour réparer l’économie et la planète », lance le responsable de la stratégie des partenariats chez Impak, Félix Lavoie-Pérusse.

La mission est ambitieuse, mais Impak pense pouvoir y contribuer en agissant auprès des citoyens. Si ces derniers choisissent judicieusement les endroits où ils achètent, leur empreinte environnementale diminuera.

Notre manière de consommer auprès des bons joueurs, ça peut faire une différence. Félix Lavoie-Pérusse, responsable de la stratégie des partenariats chez Impak

Pour Impak, la première étape est d’orienter les consommateurs en identifiant des entreprises qui répondent à un ou plusieurs objectifs de développement durable de l’ONU.

Jusqu’ici, plus de 350 entreprises du Québec et de la France ont été acceptées sur la plateforme d’Impak.

Parmi les plus connues au Québec, on retrouve le système de vélo en libre-service Bixi ou encore les jus Loop, fabriqués à base de fruits et légumes rejetés par l'industrie.

Du jus fait avec des fruits rejetés par l'industrie Photo : Radio-Canada

À Québec, l’entreprise Optel, qui offre des systèmes de traçabilité, ainsi que l’entreprise XpertSea, qui développe des systèmes d’aquaculture, ont aussi intégré le réseau d’Impak.

Ce sont des entreprises dans tous les secteurs, en autant que leur raison principale de partir en affaire, c’est de résoudre un problème social et environnemental. Félix Lavoie-Pérusse, responsable de la stratégie des partenariats chez Impak

« On met les outils en place pour rendre facile tout le processus de consommation responsable », résume M. Lavoie-Pérusse.

Prochaine étape : récompenser les bons comportements

Uniquement dotée d’une plateforme web pour l’instant, Impak met la touche finale à une application mobile qui doit être lancée au début de l’année 2019.

Dans la première phase, l’objectif sera d’accroître le nombre d’entreprises répertoriées sur l’application. Mais dans les mois qui suivront, Impak se concentrera à mettre en place un système de récompense pour fidéliser les consommateurs.

L’idée est simple : pour chaque achat réalisé dans une entreprise répertoriée sur la plateforme, le client recevra une ristourne dont le pourcentage devrait se situer entre 3 % et 5 %. Ce retour d’argent aura deux particularités.

D’une part, il pourra être dépensé uniquement dans les entreprises du réseau Impak. D’autre part, il sera sous forme de « Impak Coin » (MPK), une monnaie virtuelle créée par Impak.

À ce jour, plus de 2200 investisseurs ont permis de mettre en circulation près de 1,7 million de MPK, ce qui équivaut à plus de 1,4 million de dollars canadiens.

Des changements « inévitables »

Le président d’Optel Group à Québec, Louis Roy, n’a pas hésité avant de se joindre au réseau d’Impak. Il s’agit d’un moyen de plus pour marquer son désir d’être une « entreprise socio-responsable ».

« Il faut démontrer au monde que des business peuvent être des bonnes business et aussi avoir un impact positif », dit M. Roy.

Bien qu’Optel vende ses systèmes à d’autres entreprises plutôt qu’au grand public, M. Roy estime qu’il est tout de même de son devoir de favoriser la consommation responsable.

Changements climatiques, pollution, déforestation, croissance des inégalités sociales : la liste de problèmes énumérés par M. Roy lui fait dire que le temps presse.

« Je crois que si on ne le fait pas, il n’y a pas d’avenir pour l’humanité […] On détruit de façon accélérée notre fournisseur principal, qui est la Terre », illustre-t-il.