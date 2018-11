Parmi les priorités de l’organisme, on note la reconstruction du centre qui a été la proie des flammes il y a trois ans.

On attend vraiment des subventions en ce moment , a indiqué la directrice générale Lisa Bertrand, nouvellement arrivée à La Ronde en juin dernier.

Récemment, le président du comité consultatif Ludger Cloutier s’est rendu à Toronto pour rencontrer des représentants du gouvernement.

Ludger nous dit que c’est vraiment positif , affirme Mme Bertrand.

Mme Bertrand veut continuer à développer le marché des jeunes au cours de la prochaine année au Centre culturel La Ronde. Photo : Lisa Bertarnd

La directrice générale souhaite tisser encore plus de liens avec la communauté francophone de Timmins et les conseils scolaires.

Mme Bertrand veut aussi attirer les millénariaux.

On a commencé avec nos 4 à 7, en créant un partenariat avec Cindy Doire et Claude Lapointe. Nous avons tenu deux événements à la brasserie Full Beard et chaque fois, c’était salle comble , dit Mme Bertrand.

Le Centre culturel La Ronde continuera de miser sur les réseaux sociaux et sur les technologies comme Facebook Live et Instagram.

Ça fonctionne dit-elle, et les statistiques sont incroyables (...) j’ai eu 3000 interactions sur Facebook.

Le centre culturel La Ronde espère ainsi obtenir de la rétroaction des Timminois par l’entremise des médias sociaux.