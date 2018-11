Plus tôt, aujourd'hui, le chef conservateur avait pris la décision de maintenir M. Clement au sein du caucus.

Mais Andrew Scheer affirme désormais que de nouvelles informations laissent croire que le député a pu se retrouver mêlé à d'autres incidents du genre.

Lors d'une rencontre, lundi dernier,T ony Clement avait assuré à Andrew Scheer que le partage de photos et vidéo explicites était un incident sans précédent dans sa vie. Et, pas plus tard que ce matin, M. Scheer disait croire son député « sur parole », tout en déplorant « son manque de jugement ».

Le départ de M. Clement du caucus est le dernier épisode d'une affaire qui soulève des interrogations en matière de sécurité nationale, à Ottawa.

C'est le premier ministre canadien Justin Trudeau qui avait nommé Tony Clement au sein du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Un comité ultra-secret qui a le pouvoir d’examiner les activités de la GRC, du Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS) et de l’Agence des services frontaliers, entre autres.

À la suite des révélations voulant qu'il soit la présumée victime d'une tentative de sextorsion, Tony Clement a dû démissionner de ce comité stratégique.

« Évidemment que c'est un problème », avait reconnu le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) Andrew Scheer en mêlée de presse mercredi, dans les couloirs de la Chambre des communes.

C'est une très mauvaise décision, et les ramifications que cela pourrait avoir sur le plan de la sécurité nationale sont actuellement à l'étude au Bureau du conseil privé et dans les agences de renseignement. Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada

À son arrivée à la réunion hebdomadaire de son caucus, mercredi matin, le premier ministre Trudeau a refusé net d'offrir des commentaires sur l'impact potentiel des agissements de Tony Clement sur la sécurité nationale. « Je n'ai pas de commentaire à faire sur Tony Clement », a-t-il lancé avant de tourner les talons.

Un comité ultra-secret

La directrice générale du comité sur la sécurité nationale et le renseignement, Rennie Marcoux, affirme que les membres de ce comité et le personnel du secrétariat « sont assujettis aux mêmes exigences en matière de sécurité et confidentialité que la communauté de la sécurité nationale et du renseignement ».

« Nous devons entreposer tous les appareils électroniques avant d'entrer dans les zones d'accès restreint, y compris nos bureaux », a précisé Mme Marcoux, refusant d'aller plus loin « puisque la GRC a confirmé avoir ouvert une enquête ».

La police fédérale a en effet dit avoir « reçu une plainte de la part de la personne concernée » et indiqué qu'une enquête est présentement en cours ». Mais « pour cette raison, nous ne sommes présentement pas en mesure de commenter davantage à ce sujet », a-t-on signalé.

Images et vidéo « sexuellement explicites »

Informé la semaine dernière de cette enquête de la GRC, Andrew Sheer a rencontré lundi son député. C'est alors que Tony Clement lui a confié avoir, dans les trois semaines précédentes, « partagé des images et une vidéo sexuellement explicites de moi-même à quelqu’un que j'ai cru être une destinataire féminine consentante », comme l'a écrit le PCC dans un communiqué mardi.

« À ce moment, [il n'y avait] aucune autre allégation ou situation qui était plus sérieuse que ça, a dit le chef conservateur mercredi. C’est évidemment une très mauvaise décision, alors M. Clement et moi avons eu une conversation et nous avons décidé que la meilleure action pour lui est de démissionner. »

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur cette tentative de sextorsion dont M. Clement affirme avoir été victime. Le récipiendaire des photos et de la vidéo serait une personne, ou un groupe, qui ont tenté de faire chanter, de l'aveu du député.

« J'ai emprunté une mauvaise voie » - Tony Clement

« Je reconnais que j’ai emprunté une mauvaise voie et que j’ai fait preuve de mauvais jugement », a écrit M. Clement, qui présente ses excuses à sa famille et à ses collègues.

Le député s'engage à obtenir de l'aide « pour que cette situation ne se reproduise plus ».

Le député Clement a été l'un des piliers du Parti conservateur du Canada (PCC). Il a été ministre sous Stephen Harper et a tenté à deux reprises de se faire élire à la tête de la formation. Avant d'arriver sur la scène fédérale, il avait été ministre au sein du gouvernement de Mike Harris à Queen's Park.