Des artistes tels que James Taylor, Emmylou Harris, Norah Jones, Seal et Chaka Khan présenteront des chansons puisées dans le répertoire de l’artiste canadienne. Les musiciens canadiens Diana Krall et Rufus Wainwright prendront également part aux célébrations, qui se tiendront au Music Centre les 6 et 7 novembre.

L’auteure-compositrice-interprète connue pour des chansons telles que Both Sides, Now et Big Yellow Taxi, sera sur place mercredi soir, soit le jour même de son anniversaire.

L’événement est l'oeuvre d'un ami de longue date de la chanteuse, Danny Kapilian. Il a décidé d’explorer la diversité du répertoire de la chanteuse originaire de Saskatoon, mais sans trop se focaliser sur ses plus grands succès.

« Elle est possiblement la plus courageuse des parolières, en dehors de Bob Dylan, Leonard Cohen et Neil [Young]. Mais Joni aborde des questions de façon unique », dit-il.

La perspective de Joni, en tant que femme de son lieu et de son temps, est inégalée. Danny Kapilian, ami de longue date de Joni Mitchell

Joni Mitchell s’est impliquée dans les célébrations, en offrant certaines suggestions et approbations.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle va bien et qu’elle est excitée de voir cela. Elle a été tenue au courant durant tout le processus », explique Danny Kapilian.

Joni Mitchell s’était faite discrète, en limitant les apparitions publiques depuis son anévrisme cérébral en 2015. Les détails sur sa santé sont restés privés au cours des dernières années.

Une carrière depuis les années 1960

La musicienne de Saskatoon a rejoint la scène musicale folk du sud de la Californie à la fin des années 1960.

Elle a enregistré un total de 19 albums en studio et remporté neuf trophées Grammy. Elle a fait son entrée au Temple de la renommée du rock & roll en 1997 et été élevée au rang de compagnon de l'Ordre du Canada en 2004.

Son album Blue paru en 1971 a obtenu la 30e position au palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps du magazine culturel américain Rolling Stone.

L’objectif des célébrations du 75e anniversaire de Joni Mitchell, selon Danny Kapilian, est de respecter les « standards élevés » de la chanteuse.

« Elle s’est toujours vue, à juste titre, comme une artiste qui a suivi sa propre voie, peu importe les tendances musicales commerciales. Toute personne qui apprécie sa musique l’apprécie beaucoup », explique-t-il.

Un gala avec une collecte de fonds au profit du Music Centre suit le concert de mercredi.