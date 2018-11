C'est ce que l'athlète a écrit sur sa page Facebook, mardi.

Rappelons qu’elle avait initialement terminé troisième chez les 63 kilogrammes aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Elle recevra finalement la médaille d’or six ans plus tard en raison des disqualifications pour dopage de la Kazakhe Maiya Maneza et de la Russe Svetlana Tsarukaeva, annoncées respectivement en 2016 et 2017.



Pour ce qui est des Jeux de Pékin en 2008, où elle était restée au pied du podium, elle obtiendra finalement la médaille de bronze après la disqualification pour dopage de la médaillée d'argent, la Kazakhe Irina Nekrassova.