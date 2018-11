Regroupées au sein du mouvement du « Pacte de transition », elles invitent les Québécois à rejoindre leurs rangs en s’engageant, pour une période de deux ans, à poser des gestes concrets, dans leur quotidien, pour contrer les changements climatiques et à faire pression sur les gouvernements pour qu’ils respectent leurs engagements environnementaux, notamment ceux de l’Accord de Paris sur le climat.

Ces personnalités du monde artistique, scientifique et de la société civile sont convaincues qu'il est nécessaire de se mobiliser ainsi afin d'éviter le désastre écologique annoncé par de nombreux scientifiques internationaux.

Les signataires du pacte de transition répondent ainsi à l'appel du secrétaire général de l'ONU, qui a incité la société civile de tous les pays à se mobiliser derrière cet objectif.

« Nous avons deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses », a-t-il déclaré à l'ONU en septembre dernier.

Ils invitent les citoyens à s'enrôler et à signer leur engagement de deux ans afin de mener la bataille climatique sur les cinq fronts suivants :

Le pétrole;

La consommation;

L’alimentation;

L’empreinte énergétique;

L’engagement citoyen.

Ils les invitent par exemple à réduire leur utilisation de la voiture et de l’avion pour prioriser la mobilité durable, le covoiturage, l’autopartage, le transport collectif et actif. Ils leur enjoignent aussi de réduire la consommation énergétique de leur habitation et à ne plus investir leurs épargnes dans le secteur des énergies fossiles.

Sur les fronts de la consommation et de l’alimentation, les volontaires sont appelés à réduire leur consommation globale en minimisant la production de déchets. Ils sont également appelés à réduire leur consommation de plastique, de viande d’élevage tout en favorisant les produits locaux et biologiques.

Les participants doivent évaluer leur empreinte écologique grâce à un outil mis à leur disposition sur Internet, et à développer leur propre stratégie pour la réduire au maximum de façon permanente.

Finalement, sur le front de l’engagement citoyen, les signataires s’engagent à recruter leurs proches pour grossir les rangs du Pacte de transition. Ils doivent également « utiliser leur pouvoir citoyen (pétitions, lettres, implication communautaire et manifestation) pour accélérer la transition écologique dans la collectivité et au sein des entreprises ».