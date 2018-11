Un texte de Michel-Félix Tremblay

Le 27 août 2015, M. Imbeault s'était rendu à la pêche au saumon sur la rivière Sainte-Anne, dans le secteur de Cap-Seize.

La veille, de fortes précipitations avaient causé un débordement. Le niveau de la rivière était particulièrement élevé.

Julien Imbeault n'est jamais revenu à la maison.

Les recherches avaient été suspendues pendant près de deux semaines en raison du débit trop rapide. Depuis ce temps, la famille craignait qu'on ne retrouve jamais le corps de l'homme de 70 ans.

Or, le 4 juillet dernier, un corps inerte a été retrouvé par des passants sur les berges de la rivière. Le coroner a confirmé samedi dernier ce que la famille espérait depuis trois ans.