Êtes-vous de tendance disco, new wave, punk ou grunge?

Le disco, ce n’est pas qu’une mode, c’est déjà un mode de vie. Ce n’est pas une philosophie non plus, comme ce qu’est devenu le rock and roll, ce n’est encore qu’un rythme de vie.

Au magazine L’Observateur, diffusé dans le cadre des Beaux dimanches du 4 novembre 1979, le journaliste Georges-Hébert Germain tente de comprendre le phénomène disco.

Un courant musical si populaire qu’il a gagné tous les recoins du monde, que ce soit « Moscou, Toronto, Londres ou Bagotville »!

Pour bien expliquer le disco et ses origines, le journaliste s’entretient avec quelques tenanciers de discothèques de Montréal. Selon eux, les communautés gaies et afro-américaines ont propulsé la musique disco.

Lorraine Roy, de l’école de danse DoRéMi, a pour sa part observé un avant et après le film Saturday Night Fever.

Reconnaissez-vous au passage Le Lem, Chez Régine et la discothèque Elle et lui?

Tous ces lieux ont disparu, et ce malgré la grande capacité d’adaptation du disco…

Le 13 avril 1980, toujours au magazine L’Observateur, le journaliste Georges-Hébert Germain s’intéresse cette fois à nouvelle tendance de l’heure : le new wave.

Son reportage fait une plus grande place à la mode. Au Salon Disco 80 de Montréal, il s’entretient avec les stylistes du défilé de mode et son animateur, Michel Girouard.

Ce dernier définit le courant new wave comme une mode amusante qui mélange couleurs et textures sans se soucier des agencements.

Le new wave, c’est quand même une forme de musique qui ressemble un peu au disco avec des vêtements qui sont plus exagérés, avec des maquillages qui sont très extravagants.

Le new wave a également comme particularité d’être pris en sandwich entre deux courants, le disco et le punk. Une conjoncture que résume bien le coiffeur Léopold Bissonnette.

L’évolution du disco au new wave, elle est due au punk. Du disco, on voulait un changement, alors le punk est sorti, adopté par une minorité et là on est arrivé au new wave qui va être adopté par une majorité.

Le coiffeur Léopold Bissonnette