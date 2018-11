L'entreprise de Glenn Sutton, Au Diable vert, a été récompensée dans la catégorie « Innovation et développement de l'offre » pour son nouveau planétarium à ciel ouvert en réalité augmentée appelé ObservÉtoiles.

De son côté, le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier a récolté les honneurs dans la catégorie « Innovation et développement de l'offre » pour son exposition Nature inspirante qui explore comment la nature inspire certaines technologies innovantes utilisées en transport.

D'autres entreprises étaient en nominations dans d'autres catégories, dont le Zoo de Granby, le camping Aventure Lac-Mégantic et le Festival des traditions du monde de Sherbrooke.

« On est très content de la soirée d'hier. C'est le rassemblement le plus important de l'industrie touristique. Ça donne de la visibilité à nos deux entreprises qui excellent dans l'innovation et la technologie », s'est réjouie la directrice générale de Tourisme Cantons-de-l'Est, Francine Patenaude.

Plus de 220 entreprises et événements avaient déposé leur candidature à ces prix. Une quarantaine de finalistes ont été sélectionnés dans 14 catégories.