L'homme politique s'est éteint mardi à l'âge de 81 ans.

La dernière fois que Bernard Landry a fait une apparition publique en Outaouais était le soir de l'assermentation du conseil municipal de Gatineau en novembre 2017.

M. Landry y était pour appuyer son gendre, le maire Maxime Pedneaud-Jobin. Ce dernier avait d'ailleurs mentionné l'ancien premier ministre dans son discours.

Un message publié sur la page Facebook du premier magistrat mardi soir indique qu'il s’exprimera publiquement dès qu’il le pourra .