Un texte de Thomas Deshaies

Les chercheurs veulent aussi prouver qu'il est faux de prétendre que la majorité des communautés autochtones s'opposent à l'exploitation des ressources. Des représentants de la nation Anichinabé ont certaines nuances à proposer quant à ces constats.

Le chercheur associé à l'IEDM, Germain Belzile, estime que les médias véhiculent une image biaisée sur la position des Autochtones face au développement économique.

On a un peu l'impression, si on suit les médias, particulièrement au Québec, qu'il y a une opposition à peu près unanime de premières nations au développement des ressources , explique M. Belzile. Mais c'est loin d'être le cas.

Le document publié mardi présente six études de cas dans des communautés à travers le Canada, a donc pour objectif de « changer le narratif », explique M. Belizle. 321 millions en revenus provenant de l'extraction des ressources naturelles, entre 2015 et 2016, auraient été perçus par les Premiers Peuples, toujours selon l'IEDM.

Du côté des compagnies, on s'est rendu compte que les Premières Nations, ce n'est pas un obstacle au développement, mais plutôt des partenaires. Germain Belzile

Au Québec, dans les communautés qui sont actives dans le domaine des ressources, les revenus sont bien plus élevés que dans les communautés qui ne sont pas impliquées , avance M. Belzile, qui soutient aussi que l'approche des entreprises est beaucoup plus respectueuse des droits des Premiers Peuples qu'il y a une quarantaine d'années.

Le point de vue de certains représentants anichinabés

L'agent d'information pour le Conseil tribal de la nation algonquine anichinabée, Georges Lafontaine, estime que l'exploitation des ressources naturelles n'implique pas toujours des retombées économiques appréciables.

Alors que des forestières et minières sont actives en Abitibi-Témiscamingue depuis longtemps, les effets ne se font pas toujours ressentir dans les communautés, affirme M. Lafontaine. « Vous ne viendrez pas me dire que Kitcisakik est riche, on a même pas l'eau puis l'électricité », s'exclame-t-il.

Combien les Algonquiens reçoivent pour tout le dommage, les barrages hydroélectrique, le déplacement de ces communautés? Pas un seul sou, zéro cent. Georges Lafontaine

Selon M. Lafontaine, trop d'entreprises sont peu ouvertes à la collaboration.

On a essayé autant que faire ce peu de conclure des ententes avec les entreprises forestières, mais les entreprises sont toujours très réticentes à conclure toute forme d'entente, surtout si elles n'ont pas d'obligation. Il leur faut pratiquement avoir un couteau sous la gorge, pour négocier avec les premières nations , déplore-t-il.

La chercheure Julia Posca, de l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), qui a publié un portrait des inégalités socioéconomique touchant les Autochtones au Québec, se montre aussi prudente face au constat posé par l'IEDM.

C'est évident qu'il y a des projets d'exploitation des ressources qui bénéficient à certaines communautés, mais dans l'ensemble, est-ce que ce type d'activité économique bénéficie aux Peuples Autochones? On peut en douter, parce que la condition des peuples autochtones est bien en deçà du reste des Québécois et des Québécoises , estime-t-il.

Le respect de l'environnement

Le conseiller responsable du développement économique à Lac-Simon, Lucien Wabanonik, affirme que la communauté est tout à fait ouverte à des partenariats pour des projets économiques, mais pas à n'importe quel prix. « Il faut un partenariat respectueux envers nos gens, notre organisation, mais aussi au niveau de l'environnement, c'est une approche intelligente qui permet des bons échanges, et discussions franches avec les parties », explique-t-il.

La nation algonquine est tout à fait ouverte à des projets de développement qui rejoignent sa façon de voir. Georges Lafontaine