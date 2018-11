« Le bâtiment tremblait », raconte Chelsea Thoen qui était dans la bibliothèque quand elle a entendu « un immense bang. » Les alarmes d’incendies se sont déclenchées et tous les occupants ont alors évacué les lieux. Un pompier a demandé à Mme Thoen de quitter l'édifice en courant. Le centre communautaire abrite entre autres la salle du conseil municipal du comté et des salles de réunion.

La police n’a pas expliqué la cause de l’incendie. Pendant son enquête, elle a fermé les rues à la circulation autour du centre et demande au public d’éviter l’endroit en raison de risques pour la sécurité.

À proximité, la résidence pour aînés Bedford Village a dû être évacuée. Près de 200 résidents ont trouvé refuge à l’École St Theresa, selon le directeur de l’école, Lorne Monaghan. « Ils jouent aux cartes, dit-il et nous avons de la pizza et du café pour eux. »



Par communiqué, le comté de Strathcona a annoncé que le centre communautaire serait fermé mercredi. L’École primaire St Theresa et l’École secondaire Salisbury n’ouvriront pas leurs portes mercredi.