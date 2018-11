Le Michigan devient ainsi le premier État du Midwest et le 10e État américain à légaliser la substance à des fins récréatives.

Seules les personnes âgées de 21 ans et plus pourront acheter, cultiver et consommer de la marijuana. Il ne sera pas autorisé à fumer du cannabis en public.

Les entreprises auront, quant à elles, besoin d'un permis de l'État pour vendre la substance et les gouvernements locaux pourraient empêcher ces entreprises de s'installer à l'intérieur de leur juridiction.

La légalisation de la marijuana au Michigan pourrait créer des tensions avec les États voisins, de l'Indiana et de l'Ohio, où les électeurs ont clairement rejeté la légalisation du cannabis il y a trois ans.

Les autorités de ces États craignent que leurs citoyens ne soient incités à se rendre au Michigan pour consommer du cannabis, ce qui ne sera pas sans conséquence lorsqu'ils retourneront chez eux.