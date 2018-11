En juin, les responsables du 2300, boulevard Saint-Laurent, un immeuble de Services partagés Canada, ont demandé aux employés de rester chez eux pendant deux jours après qu'un employé ait repéré une araignée étrange dans le bureau. Le propriétaire de l'immeuble a payé pour la fumigation des bureaux avant le retour des employés.

Puis, le 18 octobre, une autre araignée a été vue, mais cette fois, elle a été attrapée. On craignait qu'il s'agisse d'une recluse brune venimeuse, l'une des rares araignées d'Amérique du Nord dont la morsure peut nuire aux humains. L'arachnide a été envoyé à un entomologiste pour être identifiée.

Sans attendre le verdict, qui a été rendu plus tard le même jour, les responsables ont de nouveau décidé de renvoyer les employés chez eux pendant deux jours, le temps que le bâtiment soit fumigé et ses conduits nettoyés - coûtant cette fois 18 000 $ aux contribuables.

Étant donné que l'araignée ne ressemblait pas à une araignée domestique typique, la direction a décidé de faire preuve de prudence en déménageant et en utilisant des fumigations pour assurer la santé et la sécurité de tous , a expliqué Monika Mazur, porte-parole du ministère dans un courriel à CBC.

L’entomologiste a identifié l’araignée non pas comme une recluse brune, mais comme une araignée jaune, a ajouté Mme Mazur. Ce genre d'araignée est également censé avoir un venin nécrotique, mais il y a peu de preuves disant qu'elle est dangereuse pour les humains.

Mme Mazur a déclaré que les employés de Services partagés disposent des ressources nécessaires pour travailler de chez eux. Les évacuations n'ont donc pas eu d'incidence sur les opérations du département.

Évacuations « totalement absurdes »

Catherine Scott, arachnologue et doctorante à l'Université de Toronto, juge qu'il s'agit d'une réaction excessive que de faire évacuer les employés.

C'est totalement absurde et c'est un énorme gaspillage d'argent , a-t-elle réagi. Fumiger le bureau avec des produits chimiques est probablement plus dangereux pour les personnes qui y travaillent qu'une araignée, même s'il s'agissait d'une araignée brune et recluse.

Moins de cinq araignées de cette espèce ont été enregistrées au Canada au cours du siècle dernier Catherine Scott

Elle a dit que même si l'une des araignées venimeuses avait été dans le bureau, les employés n'auraient pas été en danger.