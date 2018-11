Un texte de Marilyn Marceau

Rendre les routes plus sécuritaires pour les piétons, cysclistes et automobilistes? Tous les élus de Trois-Rivières sont d'accord avec cet objectif, mais c'est sur la façon d'y parvenir que les conseillers municipaux ne s'entendent pas.

Le désaccord s’est traduit par un vote divisé à la séance du conseil municipal : neuf pour la Vision zéro, quatre contre.

Tout le monde s’entend sur le principe qu’il faut faire quelque chose, qu’il faut changer nos façons de faire, changer les comportements des automobilistes par rapport aux cyclistes et aux piétons, mais la vitesse de 40 km/h dans nos rues locales et collectrices, c’est là que ça bloque , résume la mairesse suppléante Ginette Bellemare.

La conseillère du district des Forges, Mariannick Mercure, se réjouit que la Ville ait adopté la Vision zéro.

Ce combat-là, je le faisais vraiment pour les petites familles de la ville et pour tous les gens qui m’en ont parlé, dit-elle. Je m’en suis tellement fait parler de la sécurité routière, de la vitesse et des mesures d’apaisement.

La Vision zéro vise à trouver des moyens de ne plus avoir aucun décès et blessé grave sur les routes. Il s’agit d’une approche suédoise adoptée notamment par la Ville de Montréal. La Vision zéro peut, par exemple, amener à réduire la limite de vitesse à 30 ou 40 km/h dans les rues (sauf dans les grandes artères), à ajouter des trottoirs et à changer les feux de signalisation.