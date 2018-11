Commerce extérieur, libre-échange et déficit zéro, Bernard Landry a été de tous les combats économiques des 40 dernières années, occupant tous les grands postes de ministre à vocation économique. En entrevue à RDI économie, quelques compagnons qui l'ont côtoyé lors de son parcours politique reviennent sur l’héritage de l’homme passionné de l’économie.

« Dans les générations antérieures, on pensait qu’on était né pour un petit pain », explique Pierre Fortin, professeur émérite au Département des sciences économiques de l’UQAM.

Claude Béland, ancien président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, se souvient d’un pédagogue « rassurant », surtout dans le contexte du référendum. Avec lui, « tout devenait clair », dit-il.

Virage technologique et commerce extérieur

Hubert Bolduc, ancien attaché de presse de Bernard Landry et actuel PDG de l'organisme Montréal International, se rappelle entre autres le « crédit d’impôt sur le multimédia ».

Le projet était critiqué et décrié de toutes parts à l'époque.

Le Vieux-Montréal, qui était à ce moment « un amalgame de magasins qui vendaient des raquettes en babiche, du sirop d’érable et des chandails des Expos est aujourd’hui le matin aussi achalandé que la 5e avenue à New York, parce qu’une quantité phénoménale de gens s’y précipitent pour travailler dans ce qu’on appelle aujourd’hui la Cité du multimédia », ajoute M. Bolduc.