La Ville a dévoilé les résultats mardi, à une semaine du référendum sur la candidature de Calgary aux Jeux olympiques (JO) de 2026.

Les consultations ont eu lieu entre les 2 et 28 octobre et ont consisté en des réunions publiques et un questionnaire en ligne.

Parmi les 7700 personnes qui ont soumis leur opinion en ligne, la majorité d'entre eux s'est exprimée contre une candidature éventuelle de la ville. Voici les résultats en pourcentage :

Réactions à la déclaration « Je veux que Calgary soit candidate aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 » Fortement d'accord : 21 %

D'accord :13 %

En désaccord :7 %

Fortement en désaccord :42 %

Sans opinion ou indécis :17 %

Dans une question complémentaire cherchant à comprendre le pourquoi des résultats, les Calgariens en désaccord ont cité les coûts élevés comme étant leur principale préoccupation. Nombreux — soit 16 % — ont précisé qu'ils préféreraient voir la municipalité investir dans d'autres domaines.

Ceux qui accueillent l'idée des JO favorablement ont justifié leur opinion en citant leur espoir d'infrastructures améliorées à Calgary, ainsi qu'une nouvelle fierté au sein de la population.

Le référendum aura lieu le mardi 13 novembre entre 8 h et 20 h.