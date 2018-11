Comme ses collègues, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland s’est bien gardée de mettre son grain de sel dans les élections de mi-mandat.

« Notre travail, a-t-elle déclaré, ce n’est pas de choisir pour les Américains. Notre travail est d’avoir une étroite collaboration des gens qui sont choisis d’une manière démocratique. »

Cette déclaration prudente ne veut toutefois pas dire qu’elle est indifférente aux résultats des élections d’hier soir. Au contraire. La composition de la Chambre des représentants risque d’avoir des répercussions sur un dossier qui a tenu le gouvernement en haleine pendant plus d’un an : l’Accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique.

L’entente est peut-être conclue, mais elle n’a pas encore été ratifiée. Et la majorité démocrate à la Chambre des représentants pourrait ne pas vouloir faire de cadeau à l’administration Trump.

Il y a la partisanerie politique et il y a les principes. Les démocrates sont réputés moins libre-échangistes que leurs adversaires républicains. Là encore, cela risque de compliquer la ratification de l’accord.

L’ALENA 2.0 et les compromis du Canada

Le gouvernement Trudeau, rappelons-le, a fait des concessions pour arriver à l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC). Parlez-en aux producteurs de lait du Québec et de l’Ontario.

Un récent sondage Angus Reid indiquait d’ailleurs que les Canadiens sont plus nombreux à être déçus que satisfaits du nouvel accord.

Le principal adversaire de Justin Trudeau, le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, a déclaré qu’il aurait négocié une meilleure entente.

Vu les réserves exprimées au Canada, une Chambre des représentants à majorité démocrate aux États-Unis pourrait-elle offrir une porte de sortie au gouvernement Trudeau? Espère-t-il que les démocrates bloquent la ratification de l’accord?

La réponse est non.

Le gouvernement estime que les compromis consentis durant les négociations valent la stabilité que donne un nouvel accord.

Et l’équipe Trudeau croit que le travail de réseautage auprès d’élus autant démocrates que républicains aura servi. Comme l’indique Andrew Leslie, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères : « C’est vrai que les démocrates ne sont pas toujours d’accord avec les ententes internationales, mais dans ce cas-ci, on a fait un bon travail pour éduquer une vaste majorité des membres des deux Chambres. Alors j’ai assez de confiance. »

Reste que tant que l’accord ne sera pas ratifié, le gouvernement ne peut pas encore crier victoire. Lorsque la ministre Freeland s’est allongée dans le bureau du premier ministre, elle s’est permis une pause. Difficile de savoir si elle sera de courte durée.