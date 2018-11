Ces derniers étaient réunis mardi soir pour donner suite à la conférence « Le Complexe textile de Magog d'hier à demain », tenue en septembre dernier pour discuter du potentiel des bâtiments laissés à l'abandon depuis plusieurs années.

On va créer un regroupement de citoyens. Il faut voir que dans ce groupe, il y a quand même plusieurs professionnels bien aguerris qui connaissent non seulement bien leur métier, mais aussi le quartier et les possibilités du complexe , explique Louise Gagné.

Le regroupement devrait être constitué officiellement d'ici Noël et devrait permettre de « faire le ménage » parmi toutes les idées avancées par les citoyens, selon Mme Gagné.