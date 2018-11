En abandonnant le papier lors des rencontres, le Conseil du Trésor espère être en mesure d’économiser près de 26 000 $ par année.

Le président du Conseil du Trésor, Peter Bethlenfalvy, indique que cette mesure permettra de faire des économies à grande échelle, tout en réduisant l’empreinte écologique du gouvernement. Selon les estimations, le nombre de papiers sauvé équivaut à 17 arbres.

« Ce n’est pas juste une question d’économie liée aux papiers, mais il faut penser à l’économie que nous ferons du côté des ressources humaines », explique-t-il.

Il faut penser à tout le temps qu’il faut pour classer et mettre en ordre des tonnes de papiers. Peter Bethlenfalvy, président du Conseil du Trésor.

M. Bethlenfalvy souligne qu’avant de faire le saut en politique, il travaillait pour diverses compagnies dans le secteur privé et que des initiatives sans papier étaient devenues la norme.

Peter Bethlenfalvy, le Président du Conseil du Trésor. Photo : The Canadian Press/Christopher Katsarov

D'autres mesures ont également été promues par le ministère du Conseil du Trésor au cours des dernières semaines, comme l'usage plus fréquent d'ordinateurs portables dans les réunions et l'approbation de documents par voie électronique.

Peter Bethlenfalvy note que cela s’inscrit « parfaitement » dans l’optique de moderniser les façons d'agir au sein de l’appareil gouvernemental.

C’est une évolution , explique-t-il.