Cannabis

D'est en ouest, les bulletins de vote regorgent de propositions diverses : au Michigan, dans le Dakota du Nord, en Oklahoma et dans l'Utah, on se prononce sur la légalisation de la marijuana.

Les électeurs des deux premiers États sont invités à dire s'ils souhaitent, oui ou non, rendre légale la consommation récréative du cannabis, à l'image du Colorado, de l'Oregon ou du Canada. En Oklahoma et en Utah, l'avancée serait plus modeste : si la proposition sur le cannabis y est acceptée, son usage médicinal serait désormais autorisé.

Aux alentours de 21 h, heure de l'Est, les résultats partiels du Michigan étaient favorables aux pro-légalisation, à l'inverse du Dakota du Nord, où les électeurs semblaient voter très fortement contre l'utilisation à des fins médicinales de la marijuana.

Assurance maladie

Toujours en Utah, mais aussi en Idaho, au Nebraska, au Montana et en Oregon, les gouvernements en place souhaitent élargir la couverture offerte par le programme Medicaid, l'assurance maladie offerte aux personnes et aux ménages à faible revenu.

Resserrement de l'accès à l'avortement

L'Oregon doit par ailleurs voter sur une interdiction du financement public accordé aux organismes offrant des services d'avortement, tandis que l'Alabama voterait, pour l'instant, en faveur d'une politique étatique contre l'avortement. À l'opposé, les électeurs de Virginie-Occidentale seraient opposés à une interdiction du droit à l'avortement – et seraient en faveur du droit à l'interruption volontaire de grossesse, donc.

En Alabama, toujours, un État où l'influence de la religion est particulièrement forte, les électeurs accordent une avance considérable à l'amendement autorisant l'affichage des Dix Commandements devant les bâtiments publics.

Droit de vote, port d'armes et réfugiés

Plus au sud du pays, la Floride a officiellement voté pour l'octroi du droit de vote aux personnes disposant d'un casier judiciaire et n'ayant pas commis de meurtre ou de crime à caractère sexuel, et ce, après avoir purgé leur peine. Puisque la population noire est plus fortement représentée au sein de ce groupe, et que les Noirs américains votent généralement davantage en faveur des candidats démocrates, un tel changement, dans un État clé comme la Floride, pourrait avoir un impact sur les résultats de la prochaine élection présidentielle.

À l'autre bout du pays, dans l'État de Washington, on propose de relever à 21 ans l'âge minimum pour acheter une arme à feu, en plus d'imposer des périodes d'attente avant de se procurer une arme, de généraliser la vérification des antécédents et de forcer les propriétaires d'armes à suivre des règles strictes pour stocker celles-ci.

De retour en Oregon, il est aussi question de jeter aux orties la loi sur l'« État refuge (Sanctuary State) », qui limite les capacités des autorités à y appliquer les lois fédérales en matière d'immigration, y compris le dépistage et l'arrestation des gens soupçonnés de violer ces lois.

Sur la côte est, enfin, les électeurs du Massachusetts ont voté pour conserver une loi ajoutant l'identité de genre aux critères ne pouvant pas faire l'objet de discrimination lorsqu'il est question d'accéder à des endroits publics, y compris des salles de bain.