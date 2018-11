Lundi, la boutique Nova Cannabis a dû fermer quatre heures plus tôt que d'habitude. Les clients qui se sont présentés à la boutique ont été accueillis par une affiche indiquant de rappeler le magasin pour obtenir des mises à jour sur l'arrivée de produits.

D'autres magasins qui font face à un inventaire réduit sont néanmoins restés ouverts. C'est le cas de Cannabis House, où 80 % du menu habituel est indisponible, selon le gérant Brendon Tomiuk.