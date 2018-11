C'est d'ailleurs un don corporatif de 12 000 $ qui permettra d'offrir le programme à des élèves de l'école polyvalente de l'Érablière de Gatineau et de l'école primaire de la montagne à Notre-Dame-de-la-Salette.

Je sais qu’avec les chevaux, la peur d’être jugé, on ne l’a pas , a indiqué Mme Mongeon pour expliquer son engagement auprès du programme de zoothérapie équestre. Pour moi, c’était vraiment important [de m'impliquer] , a-t-elle dit.

Avant mon accident, j’étais quelqu’un qui avait tout le temps un mal-être. Je n’étais pas heureuse. J’ai tout le temps eu des périodes dures , a confié Sabryna Mongeon lors d'une entrevue avec Mathieu Nadon diffusé mardi au Téléjournal.

La jeune femme amputée des deux bras et des deux jambes avait été électrocutée après que sa voiture a heurté un poteau d’Hydro-Québec.

Sabryna Mongeon a expliqué que lorsque sont venus des moments plus difficiles à la suite de l'accident, son réflexe a été de demander de l’aide auprès de ses proches. Je trouve que c’est vraiment important – souvent, ça peut arriver vite, la pensée de se suicider. Il faut tout de suite qu’on ait un plan B , a-t-elle dit.

Il faut que la population soit au courant des ressources disponibles, a soutenu celle qui, à 14 ans, avait complètement arrêté de manger et arrêté de boire de l’eau.

Je me suis ramassée à l'Hôpital Sainte-Justine, je pesais 83 livres, j’avais un pouls de 40, puis c’était ma façon de me laisser aller. Aujourd’hui elle va mieux malgré son accident, a raconté l'ambassadrice du programme de zoothérapie équestre.