Un texte de Pascal Robidas

Les enquêteurs David Chartrand et Faycal Djelidi de la section Éclipse, spécialisée dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants, avaient été arrêtés au terme d'une enquête interne en juillet 2016, tout comme deux autres policiers qui n'ont finalement jamais été accusés.

À l'époque, la Division du renseignement du SPVM disait avoir des preuves à l'effet que ces hommes avaient commis des irrégularités dans leur façon de gérer leurs informateurs du milieu criminel.

Nous avons reçu des éléments de preuves nouveaux durant l'enquête préliminaire et récemment. À la lumière de ces faits nouveaux, on a procédé à l'analyse de la qualité de la preuve. La conviction d'avoir un verdict de cupabilité n'est plus là. En conséquences, nous avons déposé un arrêt des procédures. Me Nicolas Poulin, directeur aux poursuites criminelles et pénales

David Chartrand peut donc respirer plus librement, mais le DPCP dispose d'une année pour reprendre les procédures judiciaires si jamais de nouvelles informations lui permettent de réactiver le dossier.

Il ne reste presque plus rien du projet Escouade

C'est un revirement de situation majeur pour le projet Escouade, une enquête interne qui s'est retrouvée au coeur de l'actualité en raison d'un volet qui a impliqué l'espionnage du cellulaire de Patrick Lagacé.

Le journaliste-vedette connaissait Faycal Djelidi, l'un des policiers visés par l'enquête interne.

Le Projet Escouade aura marqué le début d'une crise de confiance sans précédent au SPVM à l'automne 2016 quand la haute direction a dû justifier pourquoi la Division des affaires internes avait demandé et obtenu, pendant six mois, les relevés téléphoniques et les métadonnées du téléphone de Patrick Lagacé à son insu.

Durant les mois qui ont suivi, l'ex-directeur Philippe Pichet avait dû gérer de nombreuses plaintes de policiers actifs ou retraités concernant la Division des affaires internes du SPVM. En février 2017, Philippe Pichet avait remis toutes les affaires internes à la Sûreté du Québec, par souci de transparence.

Comme les procédures judiciaires pourraient reprendre devant jury contre Faycal Djelidi, il n'est pas possible de rapporter les échanges entre la couronne et la défense devant le tribunal. La cause du dernier accusé dans le projet Escouade reviendra devant la Cour pour la forme le 28 janvier prochain.