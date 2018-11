Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude Rivard



Je vous annonce que, comme les chances sont très grandes que je devienne premier ministre, je vais me nommer président du comité de relance de la Gaspésie, alors ce sera le premier ministre du Québec qui sera le président du comité de relance , avait déclaré Bernard Landry en février 2001, à Gaspé, alors qu'il était vice-premier ministre dans le gouvernement dirigé par Lucien Bouchard. Il prendrait les commandes du gouvernement trois semaines plus tard.

L’annonce lancée aux Gaspésiens n’était pas une promesse en l’air. Bernard Landry s’était déjà penché au chevet de la Gaspésie.

Comme ministre d'État à l'Économie et aux Finances dans le gouvernement de Lucien Bouchard, Bernard Landry avait déjà mis en place le premier plan de relance économique de la Gaspésie. Il était président du comité sectoriel mandaté pour soutenir le développement économique de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Landry ne tolèrerait pas qu’une si belle région ne puisse pas faire travailler son monde et les garder en région , rappelle l’ancien ministre du Travail et ancien député de Matane, Matthias Rioux.

Il aimait profondément la région qu’il appelait la région du grand René Lévesque , renchérit le chef intérimaire du Parti québécois et actuel député de Matane.

Le ministre Bernard Landry et le premier ministre René Lévesque dévoilent le plan économique du Québec, en septembre 1979. Photo : La Presse canadienne/Jacques Nadeau

À la fin des années 1990, la Gaspésie connaissait alors des taux de chômage records et un mouvement de protestation, l’Action des patriotes gaspésiens, dénonçait l’abandon de la Gaspésie par les gouvernements.

En 2000, Bernard Landry promet, entre autres, d’investir 14,5 millions de dollars pour créer 800 emplois.

M. Landry était convaincu qu’il fallait permettre au Québec de se développer, mais dans une perspective de soutien aux régions ressources. Maxime Arseneau, l’ex-député des Îles-de-la-Madeleine et ancien ministre sous les gouvernements Bouchard et Landry.

Cette annonce se traduira par l’ouverture des premiers centres d’appels en Gaspésie, mais surtout par la relance de la papetière Gaspésia à Chandler.

Gaspésia et régions ressources

L’échec de la modernisation de l’ancienne papetière demeurera une défaite amère pour l’ancien premier ministre.

Bernard Landry n’a jamais accepté les conclusions de la Commission d’enquête sur les dépassements de coûts de près de 700 millions de dollars du projet de modernisation, dirigée par le juge Robert Lesage. Il soutenait qu’il n’y avait jamais eu de dépassement de coûts sous son gouvernement.

Il croyait et je crois encore que le scandale de la Gaspésia n’a jamais été réglé, commente Maxime Arseneau. Le scandale de la Gaspésia, c’est qu’il n’y a pas de valeur ajoutée à une ressource comme le bois dans tout le territoire gaspésien et le scandale, c’est qu’on ne fasse rien.

Le député du Parti québécois dans Bonaventure, Sylvain Roy, qui n’a pas travaillé avec l’ancien premier ministre, mais qui l’a rencontré à quelques reprises le décrit aussi comme un régionaliste convaincu.

Le plan de relance de la Gaspésie a permis l’émergence des centres d’appel, l’éolien, la mariculture, des investissements majeurs en mariculture, en tourisme et dans l’éolien. Sylvain Roy, député de Bonaventure

M. Roy n’est pas le seul à mettre de l’avant les retombées toujours existantes des mesures de soutien aux régions de Bernard Landry, dont notamment la création des créneaux d’excellence et le développement éolien.

C’est aussi l’avis de l’ancien député et l’ancien ministre des Régions dans le gouvernement Marois, Gaétan Lelièvre. Pour lui, Bernard Landry est carrément le père de l’éolien au Québec. C’est lui, poursuit M. Lelièvre, qui a investi plusieurs millions dans les biotechnologies marines, ce n’est à peu près pas développé à ce moment-là; 60 millions d’investissements dans notre parc de la Gaspésie, c’est énorme.

L’actuelle députée de Gaspé, Méganne Perry-Melançon, observe que les Gaspésiens peuvent encore aujourd’hui bénéficier des décisions de Bernard Landry pour le développement de la Gaspésie.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, raconte que Bernard Landry avait coutume de dire qu’au-delà de la main invisible du marché, il y avait une seconde main fraternelle qui vient corriger et aider les gens des régions qui en avaient besoin.

C’est dans cet esprit que Bernard Landry va d’abord créer les crédits d’impôt pour régions éloignées et puis qu’il donnera un statut de région désignée à la Gaspésie et à la circonscription de Matane pour le développement éolien. À cette désignation sont associés de généreux crédits d’impôts pour les entreprises du secteur éolien qui s’y installeront ou qui feront affaire avec des entreprises de la Gaspésie.