Canopy Growth, un producteur de Cannabis ontarien qui fait affaire avec Cannabis NB, a reconnu mardi avoir peiné à remplir les carnets de commandes du distributeur néo-brunswickois.

Nous avons connu une demande plus forte que ce que nous avions anticipé et plus que ce que nous sommes en mesure de produire , explique Jordan Sinclair, le vice-président de l’entreprise.

Il indique au passage que, comme l’industrie du cannabis est encore nouvelle, de tels ajustements sont normaux. Des mesures ont déjà été prises pour remédier aux lacunes, indique-t-il.

Une longue file de clients s'étirait devant une succursale de Cannabis NB avant l'ouverture du magasin, le 17 octobre au matin. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Lundi, Cannabis NB affirmait qu’elle n’avait reçu que 20% des quantités de produits espérées le jour de l’ouverture de la part de ses fournisseurs. Nous avons quand même expédié plus de 20% , leur répond Jordan Sinclair.

Deux producteurs du Nouveau-Brunswick, Organigram et Zenabis, affirment pour leur part avoir fourni les quantités de cannabis demandées pour le 17 octobre, le jour de la légalisation.

Invité à répondre de nouveau, Cannabis NB persiste et signe. Aucun producteur partenaire ne nous a envoyé une commande complète en prévision du 17 octobre , indique leur porte-parole, Marie-Andrée Bolduc, par courriel.

Des commandes supplémentaires

Cependant, le directeur commercial d’Organigram, Ray Gracewood, admet avoir été pris de court par de nouvelles commandes envoyées au lendemain de la légalisation.

Dès le 18 octobre, toutes les provinces avec qui l’entreprise est partenaire l’avaient contacté pour lui demander d’augmenter la quantité des commandes.

Ray Gracewood, directeur commercial d'Organigram, affirme que les distributeurs ont tous augmenté leurs commandes d'un coup. Photo : Radio-Canada

C’était tellement élevé qu’il était impossible pour l’entreprise de tout livrer à temps, indique le directeur. On a vu ça dans toutes les provinces.

Si vous faites une nouvelle commande dix fois plus élevée que la première, nous ne pouvons pas être tenus responsables. Ray Gracewood, directeur commercial d'Organigram

Cannabis NB indique qu’elle pourrait augmenter le nombre de ses fournisseurs si nécessaire. Actuellement elle fait affaire avec cinq entreprises : Aphria (Nuuvera Inc.), Zenabis, Organigram, Canopy Growth et CannTrust.

Lundi, 10 magasins de Cannabis NB étaient en rupture de stock. Deux succursales se sont ajoutées mardi, une à Saint-Jean et une autre à Rothesay.