Après une déclaration condamnant la réponse du gouvernement aux changements climatiques, Wab Kinew s'est rendu au dernier rang de la chambre, mardi, pour sommer Steven Fletcher de rester silencieux lorsque quelqu’un parle.

D’après la députée libérale Cindy Lamoureux, Wab Kinew aurait lancé à son collègue « vous feriez mieux de vous taire », ou « you better keep your mouth shut » en anglais, des propos qu'aurait surpris le député progressiste-conservateur Wayne Ewasko. Celui-ci a attiré l'attention sur l’incident en chambre quelques minutes plus tard, le qualifiant d’embarrassant.

Wab Kinew a affirmé, pendant la période des questions, qu'il ne faisait que mentionner au député indépendant qu'il ne devait pas parler pendant un point à l’ordre du jour.

Steven Fletcher affirme qu'il n’interrompait personne en parlant à ce moment. Il discutait, dit-il, d'un problème de procédure avec d’autres personnes, y compris un greffier adjoint.

« Je suis désolé pour le député si cela l'a gêné d'une manière ou d'une autre », a-t-il dit à ses collègues.

Bien que Steven Fletcher a indiqué ne pas se sentir offensé, la présidente de l'Assemblée législative du Manitoba, Myrna Driedger, a qualifié l'incident de « moment d'enseignement » pour encourager les députés à se traiter avec respect.

Wab Kinew a ensuite souligné qu’il s’était excusé auprès de Steven Fletcher. « J’ai dit qu’à l’avenir, je ne serais plus aussi vigoureux dans mes propos. Je vais essayer de m’exprimer de manière extrêmement douce afin que tout le monde puisse comprendre la substance de ce que je dis et ne soit pas, peut-être, rebuté par la livraison des propos », a-t-il déclaré aux journalistes.

« La substance de ce que je dis est pertinente. Lorsque quelqu'un fait valoir un point en chambre, que ce soit une question ou une déclaration, les autres ne devraient pas parler », estime-t-il.