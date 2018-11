Un texte de Thomas Deshaies

La problématique concerne plus particulièrement les bénévoles qui sont prêts à s'impliquer sur une longue durée et non uniquement le jour de l'événement.

On a besoin de personnes-ressources pour s'occuper d'un secteur, et si on ne les a pas, il faut tout recommencer , explique-t-il, précisant que les démarches annuelles sont importantes.

Les membres de l'organisme affirment avoir fait plusieurs efforts pour trouver de la relève.

Ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, mais à un moment donné, on ne peut pas faire tout, tout seul Thierry Tremblay, président du comité organisateur du Triathlon

Une skieuse dans un décor enneigée Photo : Radio-Canada/Philippe Moulier

Décroissance de la popularité

Ce type d'événement sportif connaîtrait une baisse de popularité, selon M. Tremblay, un autre argument qui aurait penché dans la balance lors de la prise de la décision.

Il y a une décroissance de la popularité depuis plusieurs années, mais ce n'est pas juste pour notre triathlon , explique-t-il.

Le triathlon devait être relocalisé cette année pour des raisons de sécurité et aussi, puisque son déroulement dans le secteur de la marina dérangeait certaines personnes. Cette décision aurait nécessité une implication accrue des citoyens, et la collaboration de personnes-ressources.

Le réaménagement aurait aussi nécessité un investissement important, pour un événement dont on n’est pas sûr de garder une certaine pérennité à long terme , affirme M. Tremblay.

Thierry Tremblay se dit toutefois toujours ouvert à discuter avec des personnes qui souhaiteraient prendre la relève.

On n'a pas eu de réponse et d'intérêt (jusqu'à présent), mais si les gens veulent se manifester aujourd'hui, on va regarder cela, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas , se désole-t-il.

En 2016, l'événement avait aussi été annulé, mais cette fois en raison des températures extrêmes.