Un texte de Jean-François Morissette

Yves Saint-Denis, l'ancien président de l'Association canadienne-française de l'Ontario (ACFO) dans la région de Prescott et Russell, a travaillé de près avec Bernard Landry au cours des années. À l’époque, Bernard Landry était ministre des Finances et le Québec a contribué à hauteur de près de 300 000 $ pour soutenir S.O.S Montfort. Bernard Landry a également poussé pour une contribution de 50 000 $ de la part de la Société Saint-Jean-Baptiste à la cause.

M. Saint-Denis estime que Bernard Landry était un homme « convaincu » et « dévoué » à son pays.

M. Saint-Denis, qui occupe aujourd'hui le poste de président de l’Association des patriotes de l’Amérique française, songeait même à honorer M. Landry l’an prochain pour son implication auprès des francophones à l’extérieur du Québec.

Nous garderons le souvenir d’un homme intéressé à son pays et qui voulait un pays français d’Amérique , souligne-t-il.

M. Saint-Denis se souvient qu’en 2002, alors que Bernard Landry était premier ministre du Québec, il avait eu une discussion avec lui sur le sort des francophones au Canada.

Il me disait : nous allons parler de l’indépendance de notre pays tous les jours jusqu’à ce qu’elle se fasse et nous allons ensuite nous mettre au service de la francophonie hors Québec. Yves Saint-Denis

Réaction sur les médias sociaux

La Fédération des communautés francophones et acadiennes (FCFA) a offert ses condoléances à la famille de M. Landry.

Début du graphique (passez à la fin) Nos sincères condoléances aux proches et à la famille de l'ancien premier ministre du Québec Bernard Landry. #frcan #polqc — FCFA du Canada (@fcfacanada) 6 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Même son de cloche chez le premier ministre canadien, Justin Trudeau et le chef de l’Opposition officielle à Ottawa, Andrew Scheer.

Début du graphique (passez à la fin) Mes condoléances à la famille de l’ancien PM Bernard Landry, qui est décédé aujourd’hui. Il a consacré sa vie à servir les Québécois et la province qu’il aimait tant. Nous saluons ses nombreuses contributions au Québec. Qu’il repose en paix. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) Mes condoléances à la famille et aux proches de Bernard Landry. Nous garderons en mémoire son dévouement pour le Québec et la vie publique. — Andrew Scheer (@AndrewScheer) 6 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Celui qui a été premier ministre du Québec entre 2001 et 2003 s’est éteint mardi à la suite d’une maladie pulmonaire. En plus du poste de premier ministre, M. Landry a également occupé le poste de ministre des Affaires internationales, des Finances et de l’Industrie et du Commerce.