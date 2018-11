Les bureaux de vote sont maintenant fermés dans sept États, dont la Virginie, le Vermont et le New Hampshire, et dans la majeure partie de la Floride.

CNN a déjà confirmé la réélection très prévisible du sénateur indépendant Bernie Sanders au Vermont. Nous vous invitons à suivre les résultats des luttes pour le Congrès ici.

Plusieurs des sièges de ces huit États sont au centre de luttes qui, selon les analystes, s'annoncent serrées.

C'est particulièrement le cas en Floride, où le sénateur démocrate sortant, Bill Nelson, défend son siège face au gouverneur républicain sortant, Rick Scott.

La course pour succéder au gouverneur sortant est également chaudement disputée entre le démocrate Andrew Gillum, soutenu par Bernie Sanders, et le républicain Ron DeSantis, appuyé par le président Donald Trump. L'État compte en outre sept courses réputées compétitives à la Chambre des représentants.

Joe Donnely, le sénateur démocrate de l'Indiana, un État qui a massivement appuyé Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, joue lui aussi sa survie politique. Son opposant est le républicain Mike Braun, un homme d’affaires qui, à l’instar de Donald Trump, se positionne comme « l’outsider qui veut assainir le marécage » de Washington.

Les premiers résultats, très partiels, placent le républicain en avance. Le président Trump est allé dans cet État à quatre reprises au cours des dernières semaines.

En Georgie, une lutte sans merci pour le poste de gouverneur s'annonce entre le républicain Brian Kemp, critiqué pour ses mises à jours musclées des listes électorales, et sa rivale démocrate, Stacey Abrams, qui pourrait devenir la première Afro-Américaine à la tête d'un État. Les luttes pour deux postes de représentants sont également serrées.

Quatre autres luttes cruciales pour le contrôle de la Chambre se livrent en Virginie, ainsi qu'une autre au Kentucky.

Plus de détails suivront.