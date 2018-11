L'UdeS soutient que la création de la réserve de 200 hectares ne chassera pas les adeptes de vélo de montagne, qui auront plus de 12 kilomètres de pistes aménagées. L'Université se dit aussi étonnée de la réaction, car le projet a été présenté aux présidents des clubs cycliste et qu'ils auraient fait preuve d'une grande ouverture.

On a une zone qui a toujours été balisée comme une zone zen, qui est une zone qu'on réserve pour notre mission universitaire d'enseignement et de la recherche. C'est la partie de la montagne qui nous appartient, donc, ce qu'on essaie de faire dans le projet de réserve, ce n'est pas d'exclure le vélo, loin de là, mais de l'intégrer avec tous les usagers dans le respect de notre mission universitaire , mentionne Denise Remillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable à l'UdeS.

Début du graphique (passez à la fin) La séance d'information sur la création d'une réserve naturelle au parc du Mont-Bellevue a été déplacée à l'hôtel de ville jeudi. Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke souhaitent protéger le parc. Une demande sera envoyée au ministère de l'Environnement en ce sens. #RCES pic.twitter.com/MZBDrhMSll — Charles Beaudoin (@ChBeaudoin) November 5, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Une pétition circule notamment pour permettre officiellement l'usage du vélo de montagne sur le mont J.S.-Bourque. L'UdeS se dit principalement préoccupée par les sentiers dits informels et les sportifs moins disciplinés.

Dans le mont J.S.-Bourque, il faut comprendre qu'il y a des sentiers à l'intérieur desquels il y aura de la marche et de la raquette, mais aussi des projets des étudiants, des projets de recherche et des projets d'enseignement , note Mme Rémillard.

La rencontre aura lieu à l'hôtel de ville de Sherbrooke jeudi à 19 h 00.