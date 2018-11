Pour Gastant Aucoin, président du Comité pour la préservation de la langue et la culture au conseil municipal de Teslin au Yukon, c’est une rencontre historique.

C’est la première fois qu’on rassemble ceux qui parlent le Tlingit dans un même endroit, dit-il. Et ils sont peu nombreux. Alors, il est plus important que jamais qu’on se rassemble maintenant pour préserver notre langue.

Le territoire de la nation Tlingit est partagé entre l’Alaska, la Colombie-Britannique et le Yukon. Et, même s’ils ont des dialectes et des accents qui diffèrent les uns des autres, les groupes se comprennent.

Il n’y a pas de Tlingit américain ou canadien, ces frontières ne sont pas les nôtres. Gastant Aucoin, président du Comité pour la préservation de la langue et la culture au conseil de Teslin

Au Yukon, on offre déjà des cours de langue Tlingit à la maternelle de Carcross. Et en 2017, la Ville de Teslin adopte une loi qui fait du Tlingit la langue officielle du gouvernement municipal et de la communauté.

Le sommet aura lieu du 13 au 15 novembre à Juneau en Alaska. Il accueillera les aînés des nations Tlingit mais aussi Haida et Tsimshian.