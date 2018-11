« Commémorer l’Armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale nous donne l’occasion de comprendre l’importance des archives qui conservent les dossiers historiques pour les générations présentes et à venir », a déclaré Ken Cheveldayoff, le ministre responsable des Archives provinciales.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Amiens, l’Armistice et les conséquences de la guerre

Plusieurs francophones ont participé à la production de la version en français de cette série - en collaboration avec la Société historique de la Saskatchewan ainsi que Radio-Canada - notamment Doris Labrie, animatrice de l’émission Pour faire un monde, et des membres de la troupe de théâtre Oskana comme Guy Michaud, Laurier Gareau, Frédérique Cyr Michaud et Jean-Marc Reynolds.

Pour visionner les 4 autres vidéos : La Première Guerre racontée en français, vue de la Saskatchewan

Les cinq vidéos de la série ont été réalisées grâce à des documents d’archives, sélectionnés pour raconter les histoires des soldats et des infirmières de la Saskatchewan sur les champs de bataille. Les Archives provinciales ont aussi laissé une place aux politiciens, agriculteurs et groupes féminins d’entraide qui ont participé à l’effort de guerre, mais sans quitter la province.

« C’est avec fierté que les Archives provinciales présenteront ces vidéos en l’honneur des nombreux hommes et nombreuses femmes et familles qui, ensemble, représentent le vécu de la Saskatchewan lors de cette guerre », a déclaré, Mme Lynda McIntyre, archiviste provinciale. « Nous espérons que ces vidéos seront appréciées et utilisées comme émissions éducatives pour des années à venir. »