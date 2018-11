Un texte de Francis Bouchard

L’établissement a remporté le prix de grand champion pour son beurre non salé de la vallée de Temiskaming. Il s’agit d’un beurre fabriqué à partir de lait de vaches nourries à l’herbe.

Au cours de l’été, la fromagerie affirme qu’elle a été la première au pays à mettre en marché des produits de beurre nourris à l’herbe, afin de combler une demande croissante. L’an dernier, elle avait lancé des fromages de ce genre.

Nous sommes vraiment contents. On avait toujours eu de bons commentaires du consommateur et cela se démontrait dans nos ventes. Avec cet honneur, ça va nous aider encore plus. Yves Gauthier, producteur laitier et membre du conseil d’administration

L’entreprise indique qu’elle a travaillé avec plusieurs fermiers de la région pour les inviter à introduire une diète essentiellement à base d’herbe plutôt que de grains et de maïs.

Le beurre et le fromage produits à partir de lait de vaches nourries à l’herbe sont plus crémeux et comportent des avantages pour la santé, selon M. Gauthier.

La fromagerie Thornloe appartient à un regroupement de fermiers. Photo : Yvon Thériault

La version salée du beurre de la fromagerie Thornloe a remporté la deuxième place dans la catégorie innovation. Un fromage de l'entreprise a aussi obtenu une deuxième place.

Les produits sont vendus grâce à l’aide d’un important distributeur dans le sud de la province.

La fabrication des nouveaux beurres et fromages a entraîné l'achat et l'installation de nouveaux équipements et la création d’emplois additionnels à la fromagerie.