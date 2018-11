Le juge Wayne Gorman de la Cour provinciale de Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, estimait qu’une sentence de sept années d’emprisonnement était appropriée, compte tenu de la nature épouvantable des crimes de l’accusé et du fait qu’il blâme sa victime.

L’homme a échangé photos et vidéos explicites avec sa victime par l’entremise de Snapchat, lui a dit qu’il l’aimait et voulait l’épouser. Il lui a donné de l’alcool, et a eu dans sa voiture un rapport sexuel non protégé avec l’adolescente alors que celle-ci était en état d’ébriété.

La Couronne et la défense s’étaient mises d’accord pour recommander une sentence de quatre ans de prison. Dans sa décision, le juge Gorman écrit qu’il s’est senti obligé d’accepter cette requête et d’imposer une sentence qu’il ne trouve pas assez sévère.

Ayant conclu qu’une sentence de sept années d’emprisonnement était appropriée, pourquoi ai-je imposé une sentence de quatre années d’emprisonnement? Uniquement parce que cette sentence a été demandée dans une requête conjointe , écrit le magistrat dans sa décision du 29 octobre.

Il ajoute que les juges acquiescent habituellement à ces requêtes conjointes de la défense et de la Couronne, à moins que celles-ci soient déraisonnables au point de mettre en doute le bon fonctionnement du système judiciaire. Le juge Gorman estimait que d’imposer dans ce cas-ci la sentence qu’il aurait préférée n’avait pas de fondement juridique.

Il blâme sa victime

Le juge Gorman est particulièrement troublé du fait que l’agresseur a minimisé ses actes et tenté de se dépeindre comme la victime dans cette affaire.

L’homme a plaidé coupable, écrit le magistrat, mais ne comprend pas que c’est l’adolescente, et non lui, qui est la victime.