Un texte de Cécile Gladel

Ce qu’on peut dire, c’est que Sophie Lorain y joue Florence, une femme de carrière, mère féministe qui fera tout pour sauver sa fille Marilou, personnifiée par Emi Chicoine, après un drame.

Tu peux tout avoir, mais pas en même temps. C’est un peu ça le dilemme de Florence. Tu penses que tu contrôles tout, mais tu t’aperçois que tu ne contrôles rien. Sophie Lorain

La première saison tournait autour de l'histoire d’un homme (Louis Morissette) voulant sauver son couple en retournant dans le passé, grâce à l’agence Plan B. La deuxième parle d’éducation et de ce qu’une mère peut faire pour ses enfants.

Va-t-elle réussir? Peut-on ainsi retourner dans le passé pour corriger certaines erreurs sans provoquer d’autres changements? C’est au cœur de la série et de la réflexion qu’amène la trame de l’histoire. Cette série nous questionne en tant que société sur la difficulté de trouver l’équilibre entre le travail et la famille et sur les limites de son pouvoir de parent sur le bonheur de ses propres enfants. « Elle nous pousse à réfléchir. C’est une série à laquelle on repense même un mois après l’avoir écouté », soutient la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dominique Chaloult.

Si Sophie Lorain est de toutes les scènes ou presque de la saison 2, la jeune comédienne de 15 ans qui joue sa fille, Emi Chicoine, crève l’écran. Choisie après plusieurs auditions, elle a l'avantage d'avoir exactement le même âge que son personnage. « Ça a fait pencher la balance, souligne l’auteur et réalisateur de la série Jean-François Asselin. Tout comme son talent. »

Emi Chicoine joue le rôle de Marilou dans Plan B Photo : Arcouette&Co.

Luc Guérin, Lévi Doré, Tania Kontoyanni, Patricia Nolin, Steve Gagnon, Tammy Verge, Évelyne de la Chenelière, Antoine Pilon, Marie Brassard et Jean-François Pichette font aussi partie de la distribution de Plan B. Le coscénariste est Jacques Drolet.

Il n’y a pas de lien entre les deux saisons de Plan B, sauf la très brève apparition de Magalie Lépine-Blondeau, vedette de la première saison et récipiendaire du prix Gémeaux du meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique pour son personnage.

Une troisième saison en développement

La saison 3 de Plan B est en développement, mais n’est pas confirmée. Si le tout est en cours d’écriture Jean-François Asselin compte explorer la pauvreté.

On a mis Plan B dans les mains d’un gars qui veut sauver son couple, d’une femme qui est très aisée et qui veut sauver sa fille. Là, on a envie de voir un personnage dans un milieu défavorisé et pauvre, mais c’est très embryonnaire. On veut vraiment changer de milieu. Jean-François Asselin

Jean-François Asselin et Jacques Drolet, co-auteurs de la série Plan B. Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Les histoires potentielles de Plan B sont nombreuses. L'auteur flirte parfois avec l'idée d'écrire des récits retournant aussi loin que 50 ans en arrière. « Mais dans ce cas, dans quel corps tu reviens? Et il ne pourrait y avoir qu’un plan B. On y a pensé, mais c’est une autre écriture, et ce sont des frais élevés », explique Jean-François Asselin.

Les difficultés de la naissance de la série sont connues et ont été maintes fois racontées par Jean-François Asselin et le producteur Louis Morissette. Après avoir cogné à toutes les portes, les concepteurs et scénaristes ont finalement reçu l’aval de Séries + pour développer la saison 1. Puis Radio-Canada, qui avait dit non au départ, s’est repris pour développer la saison 2 et peut-être d’autres saisons. « Le scénario de Plan B est typiquement radio-canadien; je trouve que c’est ingénieux, et il y a la possibilité de faire différentes histoires. Plan B ne quittera plus Radio-Canada », lance Dominique Chaloult.

Une série qui intéresse l’étranger, mais…

Plusieurs pays se sont montrés intéressés par la série. Cependant, aucune entente n’a encore été conclue. « L’intérêt il y en a partouté. Des options, il y en a beaucoup. Le problème, c’est que souvent les gens qui veulent l’adapter, ils ne veulent pas seulement changer les mots et la traduire, ils modifient des affaires, et c’est un équilibre qui est très fragile. Il ne faut pas commencer à ajouter des plans B partout », soutient Louis Morissette.

Le producteur ajoute que la sortie de la saison 2 va aider ainsi que le développement de la saison 3. « Parfois, l’étranger, je trouve que c’est comme une loterie », ajoute-t-il.

Les six épisodes d’une heure se dévorent d’une traite, parfaits pour les amateurs de visionnement en rafale qui pourront se rassasier dès demain sur ICI Tou.tv EXTRA, à condition de payer un abonnement. Pour voir la série à la télévision traditionnelle, il faudra être patient et attendre plus d’un an.

La première saison de Plan B est offerte sur iTunes et sur Séries +. Elle n’est pas encore offerte sur Tou.tv. « On a essayé, ce n’était pas possible », souligne Dominique Chaloult. « On continue d’essayer », ajoute Louis Morissette lors du point de presse après le visionnement.