La question des frais de croissance — des redevances imposées aux entrepreneurs pour payer les infrastructures nécessaires aux nouveaux projets — s’avère plus complexe que prévu.

La nouvelle loi sur l’autonomie municipale accorde ce pouvoir aux villes, mais elle leur impose de faire la preuve que l’équipement financé par le biais de ces contributions est directement lié aux nouveaux projets immobiliers.

La Ville de Gatineau, qui a dû rembourser 4 millions de dollars à des entrepreneurs lorsque les frais de croissance qu’elle demandait ont été contestés en cour, veut éviter qu’une telle situation se reproduise.

Certains élus craignent l'impact de ces frais sur le développement à Gatineau et se demandent si les entrepreneurs vont construire ailleurs.

On s’entend qu’il faut payer pour la croissance, je suis tout à fait d’accord avec ça , a indiqué la conseillère Louise Boudrias. Comment le faire? Et est-ce qu’on peut s’asseoir avec eux pour arriver avec une entente qui est acceptable pour les deux parties, même si c’est la Ville qui va prendre la décision, je pense qu’il y a une façon qu’on puisse travailler ensemble , a-t-elle dit.

La croissance doit payer pour la croissance, dit le maire

Le maire pense que la Ville de Gatineau doit poursuivre la bataille malgré tout. Si la mécanique entourant l’imposition de ces frais reste encore à être déterminée, Maxime Pedneaud-Jobin estime que le principe à suivre est que la croissance doit payer pour la croissance.

On va essayer de voir avec le ministère [des Affaires municipales] si ça prend un changement à la loi, ou si on est capables de la faire avec eux puis avoir quelque chose de solide , a-t-il soutenu. On ne veut pas créer un monstre bureaucratique, puis on ne veut pas se retrouver en cour et que notre projet tombe une deuxième fois.

Ce n’est pas quelque chose qui est simple [...] on a eu des consultations, on a beaucoup fait de discussions là-dessus. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Aucun échéancier n’a été établi. Les discussions vont se poursuivre et les entrepreneurs auront donc droit à un sursis additionnel.

Avec les informations de Nathalie Tremblay