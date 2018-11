Un texte de Tanya Neveu

Pour faire passer leur message, des vidéos humoristiques ont été réalisées pour sensibiliser la population à cette réalité qui touche 43 pour cent des jeunes du secondaire.

Cette idée revient à une trentaine d'adolescents de la Maison des jeunes du Témiscamingue comme le rapporte l'agente de développement Édith Laperrière.

On sait que les jeunes aiment ça rire et ça les touchent plus. C'est vraiment une campagne destinée aux jeunes donc c'est important que ça leur ressemble .

Des affiches et des articles promotionnels seront aussi distribués partout au Témiscamingue pour sensibiliser les employeurs et les jeunes.

Les images de la campagne sur la conciliation études-travail Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Une campagne plus tôt dans l'année scolaire

L'offensive portée par le Comité en persévérance scolaire est imposante et a lieu plus tôt dans l'année scolaire comme l'explique l'agente de projet pour la stratégie en persévérance scolaire, Stéphanie Hein.

Ce qu'on réalise, c'est que la conciliation études/travail et l'équilibre c'est à l'année qu'il faut l'avoir. Donc c'est l'aspect nouveau: de le faire de cette ampleur-là c'est aussi une nouveauté.

Des ateliers seront aussi offerts, sous forme de jeux, dans les quatre écoles secondaires du Témiscamingue. L'intervenante au Carrefour jeunesse emploi, Marion Hallée, a déjà deux visites prévues cette semaine.

C'est vraiment de créer le dialogue. Créer une conversation avec le jeune, l'amener à une réflexion, l'outiller. On veut qu'il communique bien sa réalité et trouve un équilibre.

"S'organiser", c'est la clé

Concilier les études et le travail, c'est une question d'organisation croient ces jeunes filles de l'école Marcel-Raymond de Lorrainville.

Je fais en sorte de prévoir mes tests d'avance, j'étudie. C'est ça, je m'organise beaucoup! Anne-Mélodie Gingras, étudiante

En ce moment, je suis fatiguée, mais je vais me reposer la fin de semaine prochaine , a affirmé une élève de l'école Marcel-Raymond.

Le comité local en persévérance scolaire souhaite ainsi que les jeunes puissent s'exprimer quand ils se sentent incapables de concilier ces deux sphères de leur vie.