Un texte de Louis Garneau, d'après le reportage de Laurence Royer

Un centre de traitement récemment implanté à Sept-Îles permet de s'occuper localement des personnes qui, auparavant, devaient se déplacer à l'extérieur de la région pour être soignées.

Une situation problématique, selon Jennifer Lavallée, spéclaiste des dépendances à l'hôpital de Sept-Îles : Une personne qui faisait une demande d'aide devait quitter la région. On pouvait la soutenir, mais on arrivait rapidement au bout de ce qu'on était en mesure de faire.

Jennifer Lavallée est adjointe à la directrice des programmes en santé mentale, dépendance et itinérance au CISSS de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Cela amenait des impacts sur la personne et la réinsertion sociale. Souvent, elle devait quitter la famille, les amis, son emploi, pour aller recevoir de l'aide à l'extérieur. Jennifer Lavallée, adjointe à la direction des programmes en santé mentale, dépendance et itinérance, CISSS Côte-Nord

Le programme, gratuit et confidentiel, est dispensé par une équipe clinique qui s'est enrichie du docteur Geneviève Côté. Elle possède une expertise auprès des patients vulnérables qui vivent des problèmes de dépendance et de délinquance.

Le naloxone sert d'antidote aux opioïdes Photo : Radio-Canada

Depuis juillet dernier, 10 personnes ont bénéficié ou bénéficient encore du programme.

Le personnel médical, infirmier, psychosocial et les pharmaciens sont aussi impliqués afin d'améliorer l'accès aux soins, la coordination et la continuité des services.

Des organismes communautaires locaux offrent leur soutien aux personnes en traitement. Doris Nadeau est directeur de Transit : Les gens qui doivent venir à Sept-Îles pour obtenir ces services-là, on les héberge et on les nourrit à Transit Sept-Îles.

Le directeur de Transit Sept-Îles, Doris Nadeau Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Notre rôle aussi, c'est le soutien psychologique. On sait que ce n'est pas toujours évident de sortir de son milieu de vie pour faire face à ça. Doris Nadeau, directeur, Transit Sept-Îles

Bien qu'utiles pour soulager la douleur, les opioïdes sont des médicaments qui comportent des effets indésirables et un risque de dépendance.

Pour diminuer les effets d'une dépendance, il est essentiel d'obtenir des traitements avec une médication de substitution.

Selon un portrait provincial réalisé par le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes (CRAN), en 2008 et en 2011, 48 Nord-Côtiers avaient besoin de traitements liés à l'usage des opioïdes.