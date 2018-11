Un texte de Mélissa Savoie-Soulières

Environ 250 syndiqués de Postes Canada ont débrayé pendant 24 heures pour demander à leur employeur de les écouter. La grève a touché les secteurs d'Alma, Jonquière et Chicoutimi.

Il y a beaucoup de surcharge de travail parce qu'on a une clause dans notre convention collective qui permet à notre employeur de nous forcer à faire du temps supplémentaire , indique le président du Syndicat des travailleurs des postes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-François Simard.

Cette clause a été utilisée à outrance par notre employeur au cours des dernières années et c'est une de nos principales revendications de faire tomber ou d'alléger cette clause-là , poursuit-il.

La convention collective des postiers est échue depuis un an. Ceux-ci espèrent un règlement rapide.

Le secteur d’Alma au cœur des priorités

Régionalement, le secteur d'Alma représente un enjeu particulier puisque la livraison s’y fait à pied.

Les facteurs veulent que Postes Canada comprenne qu'il y a là un enjeu de santé et sécurité. Les facteurs doivent souvent faire des aller-retour à certains points de services puisque les charges à livrer sont trop lourdes.

Les surcharges, c'est les circulaires, les revues et les colis, précise Bruno Girard, un facteur d’Alma. Des fois, il faut qu'on en ramène parce que c'est trop gros. On ne veut pas de surcharge de travail et on ne veut pas avoir à subir de l'over obligatoire.

Des travailleurs du secteur d'Alma posent avec des colis. Photo : Courtoisie/Julie Girard

L'employeur ne semble pas comprendre l'étendue du problème, ajoute le président du syndicat, Jean-François Simard. Il faut comprendre qu'il y a cinq fois plus de blessures invalidantes chez les membres que je présente que chez n'importe quel autre employé du secteur fédéral, ce qui inclut les travailleurs des mines et les débardeurs.

Le haut du Lac-Saint Jean a été épargné par les moyens de pression des facteurs pour le moment, mais il devrait être touché incessamment.