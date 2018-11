La commission scolaire a contacté le gouvernement fédéral à cause du fait que les dommages à l'École secondaire Mont-Bleu sont plus sérieux que ce qu'on pensait. On est en train de considérer leur demande , a déclaré le député fédéral de Hull-Aylmer en entrevue à Radio-Canada.

Au moment d'écrire ces lignes, la CSPO n'avait pas commenté les dires de M. Fergus. Les autorités scolaires ont indiqué qu'elles feront le point mercredi sur l'état des travaux à l'École secondaire Mont-Bleu.

L'école a été fortement endommagée lors du passage des tornades dans la région en septembre. Depuis, les élèves et le personnel de Mont-Bleu se trouvent à l'École secondaire de l'Île, ce qui a forcé un réaménagement des horaires.

En octobre, la CSPO et le gouvernement fédéral se sont entendus pour que les élèves et le personnel de Mont-Bleu puissent emménager au Centre Asticou, un centre de formation pour les fonctionnaires, à compter de décembre. La rentrée est toujours prévue pour le 3 décembre.

Les premiers éléments d'information indiquaient que l'École secondaire Mont-Bleu serait de nouveau accessible à compter d'août 2019. Or, aux dires du député Fergus, le gouvernement fédéral étudie la possibilité de prolonger l'utilisation du Centre Asticou, à la demande de la CSPO.

Par ailleurs, la CSPO a réagi sur sa page Facebook, mardi après-midi, aux révélations de la station 104,7 FM disant que l'École secondaire Mont-Bleu « pourrait être complètement démolie pour faire place à un tout nouveau bâtiment au même endroit ».

La CSPO tient à informer les élèves, les parents d’élèves et le personnel de l’École secondaire Mont-Bleu qu’aucune décision finale n’a encore été prise quant à l’avenir du bâtiment de l’École secondaire Mont-Bleu , peut-on lire dans une déclaration écrite des autorités scolaires. Il est prématuré et erroné d’affirmer quelque conclusion que ce soit à ce stade-ci.

Avec les informations d'Antoine Trépanier