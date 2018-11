J'ai parlé à Bernard encore récemment et Bernard, quand je l'appelais, il ne pouvait pas s'empêcher de parler de l'indépendance du Québec. C'était une mission inachevée pour lui et il me revenait toujours sur ça. C'était la peine de sa vie que ça ne se soit pas fait , mentionne Claude Boucher, qui a été député de Johnson pour le Parti québécois de 1994 à 2007.

Bernard Landry est décédé mardi des suites d'une maladie pulmonaire à l'âge de 81 ans. Les hommages ont abondé après l'annonce de son décès en milieu d'après-midi.

C'était un homme fidèle à la cause du Parti québécois, fidèle à la cause de la souveraineté du Québec, fidèle au Québec et fidèle à ses chefs. C'était un homme d'équipe qui respectait le chef en place , opine l'ancien député de Drummond Normand Jutras, qui a été été ministre de la Sécurité publique puis ministre de la Justice, procureur général et ministre responsable de l’application des lois professionnelles dans le gouvernement de Bernard Landry.

Il aimait profondément le Québec, mais, surtout, il avait une vision du Québec à tous les points de vue : sur le plan culturel, sur le plan social et sur le plan économique. C'était un grand économiste, Bernard Landry, et il voyait grand pour le Québec , ajoute-t-il.

