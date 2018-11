Un texte de Marlène Joseph-Blais

L'ouvrage de 160 pages publié par les Éditions Sylvain Harvey présente 13 textes d'auteurs nord-côtiers.

On a reçu 25 textes et on en a sélectionné 13 provenant de 12 auteurs qui sont tant professionnels qu'amateurs. La plupart proviennent de la Manicouagan ou de la Côte-Nord , précise la chargée de projets et des communications de la RMBUM, Eve Ferguson.

La commande, c'était de nous parler du territoire, des gens d'ici ou des enjeux ou défis d'avenir. C'était aussi large que ça. On voulait vraiment donner le champ libre aux auteurs, laisser place à la créativité. Eve Ferguson, chargée de projets et des communications, RMBMU

L'œil du Québec a été réalisé pour créer un sentiment de fierté et d'enracinement chez les résidents de la Côte-Nord, mais aussi pour intéresser les visiteurs et les nouveaux venus à ce territoire.

Les images occupent une place importante dans L'œil du Québec. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Ouvrage collectif

Carole Labarre signe l'un des textes du livre largement dominé par les images. L'auteure innue est originaire de Pessamit, mais établie à Sept-Îles depuis de nombreuses années.

Par ses mots, elle espère que les lecteurs comprendront son amour du peuple innu. J'ai tellement d'amour pour ma Nation, lance l'auteure. La résilience qu'on a démontrée depuis des millénaires, puis la force qu'on a.

Je suis certaine que ça va démontrer tout l'amour qu'on a pour notre région, l'attachement qu'on a. Le fleuve, les forêts, les épinettes, les rivières, les lacs, tout. On est chanceux de vivre dans un aussi beau milieu. Carole Labarre, auteure

Les textes de Carole Labarre et de Monique Durand se retrouvent dans le livre. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

L'oeil du Québec contient de nombreuses images captées par quatre photographes de la région : Denis Harvey, Serge Jauvin, Étienne Lampron et René Méthot. C'est une photo captée par ce dernier qui orne la couverture du livre.

René Méthot ne se tanne pas d'immortaliser les différents lieux de sa région. Sur la Côte-Nord, tous les paysages, principalement la plage sur la rue Champlain (à Baie-Comeau). Je suis tout le temps là. L'eau en mouvement. Les levers de lune , énumère-t-il.

Des auteurs, photographes et partenaires du projet se sont rassemblés au Cégep de Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Partout au Québec

L'oeil du Québec est disponible dans les librairies partout au Québec. Il pourrait éventuellement être distribué à l'extérieur de la province et ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle les textes qui s'y trouvent sont écrits en français et en anglais.

Il s'agit du second livre produit par la RMBMU, qui avait déjà fait paraître un atlas en 2009, comme le rappelle Eve Ferguson, chargée de projets et des communications de l'organisme.



L'atlas de 2009, il était un peu plus didactique. On avait des statistiques, il y avait un but plus pédagogique, alors que l'ouvrage qu'on lance aujourd'hui est beaucoup plus artistique. Les contenus sont plus poétiques , explique-t-elle.

Le lancement du livre a été effectué mardi au Cégep de Baie-Comeau où 700 exemplaires ont été remis gratuitement aux étudiants.

Tous les étudiants du Cégep de Baie-Comeau ont reçu une copie de l'ouvrage gratuitement. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

La création de l'ouvrage a coûté 70 000 $. Le partenaire principal de la RMBMU, la Fondation Alcoa, a payé la moitié du montant. La Société du Plan Nord, la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Manicouagan et le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, ont assumé le reste de la facture.