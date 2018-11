Une cinquantaine de personnes costumées ont marché, sous une pluie battante, pancartes à la main, de la rue Sparks à la colline du Parlement.

Les manifestants craignent que les déchets radioactifs se déversent dans la rivière des Outaouais qui est une source d'eau potable pour des « millions de Canadiens ».

« Les Ontariens et les Québécois sont très inquiets », a déclaré Eva Schacherl, porte-parole de la Coalition contre les dépotoirs nucléaires sur la rivière des Outaouais. « La rivière des Outaouais, c'est la source d'eau potable de millions de gens de Montréal à Chalk River. »

Une banderole dénonçant l'installation d'une usine de traitement des déchets radioactifs le long de la rivière des Outaouais. Photo : Radio-Canada/Hugo Bélanger

Les opposants demandent au gouvernement de recommencer le projet de dépotoir à zéro. Ils exhortent les autorités à mettre sur pied une consultation qui permettra de trouver un site approprié loin de la rivière des Outaouais et des grands centres urbains. Ils veulent surtout que le modèle choisi respecte les normes internationales selon lesquelles le site serait construit sous terre et « pas sept étages de haut ».

« Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), on a seulement 12 ans pour freiner les changements climatiques », a rappelé Mme Schacherl. « On a besoin de solutions rapides. [...] Ce qu'on peut faire immédiatement, c'est d'investir dans les énergies renouvelables. »

La marche a été organisée et soutenue par la Coalition contre les dépotoirs nucléaires sur la rivière des Outaouais, les Citoyens concernés du comté et de la région de Renfrew, l'Association des villégiateurs de Old Fort William, la Fondation Sierra Club Canada et la Garde-rivière des Outaouais.