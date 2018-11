Un texte de Julie Landry

Le précédent gouvernement avait augmenté la limite de vitesse sur 1300 kilomètres de route. La province a étudié pendant trois ans le nombre d’accidents liés à la vitesse qui se sont produits sur les 33 portions de routes touchées par ces changements. Rien n’a changé sur 19 sections, mais une augmentation d’accidents liés à la vitesse a été constatée sur les autres.

Les trois années de données nous démontrent très clairement qu’il y a une corrélation entre la vitesse et les accidents. Claire Trevena, ministre des Transports de la Colombie-Britannique

La ministre Trevena a cité en exemple les sections entre Parksville et Campbell River, qui ont connu une augmentation d’accidents de 33 %, et la route transcanadienne entre Chase et Sorrento qui a connu une augmentation de 65 % d’accidents.

Sections de route qui voient leur limite de vitesse réduite : Route 1 : Cowichan Bay à Nanaimo - 90 km/h à 80 km/h

Route 1 : Whatcom Road à Hope - 110 km/h à 100 km/h

Route 1 : Boston Bar à Jackass Mountain - 100 km/h à 90 km/h

Route 1 : Tobiano à Savona - 100 km/h à 90 km/h

Route 1 : Chase à Sorrento - 100 km/h à 90 km/h

Route 3 : Sunday Summit à Princeton - 90 km/h à 80 km/h

Route 7 : Agassiz à Hope - 100 km/h à 90 km/h

Route 19 : Parksville à Campbell River - 120 km/h à 110 km/h

Route 19 : Bloedel à Sayward - 100 km/h à 90 km/h

Route 97A : Grindrod à Sicamous - 90 km/h à 80 km/h

Route 97C : Merritt à Aspen Grove - 110 km/h à 100 km/h

Route 97C : Aspen Grove à Peachland - 120 km/h à 110 km/h

Route 99 : Horseshoe Bay à Squamish - 90 km/h à 80 km/h

Route 99 : Squamish à Whistler - 100 km/h à 90 km/h

Route 99 : Whistler à Pemberton - 90 km/h à 80 km/h Source : province de la Colombie-Britannique

La Coquihala, pourtant reconnue pour être dangereuse, gardera les mêmes limites de vitesse. Photo : Shane Mackichan

Aucune augmentation d’accidents, aucun changement

Certaines routes pourtant connues pour être dangereuses, comme la tristement célèbre Coquihala, n’ont pas connu d’augmentation d’accidents liés à la vitesse. Ces routes ne verront donc pas de changements. La Coquihala continuera d’avoir son système de limite de vitesse variable.

C’est également le cas, par exemple, des sections de la Transcanadienne entre Salmon Arm et Goldon, la route 3 entre Hope et Coquihala ou près du parc Manning, ou la route 5 entre Hope et Kamloops.

Même si les changements d’aujourd’hui sont liés à la vitesse, la ministre des Transports a tenu à rappeler que les mauvaises conditions et l’inattention peuvent aussi causer des accidents.

La nouvelle limite de vitesse entre en vigueur maintenant et la province se donne environ une semaine pour remplacer les 339 panneaux routiers qui doivent être changés.