Un texte de Marie-Christine Rioux et d'Ariane Perron-Langlois

Au Bas-Saint-Laurent, cette mesure a été appliquée uniquement aux installations de Mont-Joli, qui comptent 102 résidents, dont plus de 60 % portent une prothèse dentaire.

Cependant, le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaitait l'étendre aux autres CHSLD de la région. Le CISSS avait pris cette décision en soutenant que le dentifrice ordinaire est trop abrasif.

L'ordre de nettoyer les prothèses dentaires avec du savon a fait bondir Susan Sirois, dont la mère, âgée de 98 ans, habite au CHSLD de la Mitis depuis environ six ans.

Susan Sirois est la fille d'une résidente du CHSLD de La Mitis. Photo : Radio-Canada/Ariane Perron Langlois

Mme Sirois était renversée lorsqu'elle a appris cette nouvelle pratique lors d'une visite vendredi dernier.

Si on ne rince pas assez ces prothèses dentaires là, ça va goûter le savon. [...] Ça n’a juste pas d’allure. Susan Sirois

Mme Sirois déplore que les familles n'aient pas été informées du changement. J'arrive sur les faits, on a ce nouveau fonctionnement-là et personne n'a été averti dans les familles , se désole-t-elle.

Le dentifrice régulier trop abrasif, selon le CISSS

Contacté mardi, le dentiste-conseil à la direction de la santé publique au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Jean-Roch Lamarre, a expliqué que l'utilisation à long terme du dentifrice régulier pour nettoyer les prothèses dentaires peut créer des rainures dans lesquelles des bactéries et du tarte peuvent s'accumuler.

Le mémo reçu par les préposés aux bénéficiaires. Photo : Radio-Canada

Selon lui, l’utilisation d’un savon doux est la façon la plus simple de nettoyer des prothèses dentaires. Je ne vois pas pourquoi on se priverait d’une mesure qui est facile, simple et peu dispendieuse à appliquer. Qui est efficace aussi , soutient M. Lamarre.

Le dentiste-conseil s'est dit surpris par la réaction des familles à ce changement.

Nos ustensiles, nos assiettes, nos tasses à café, on les rince après, et on les essuie. Est-ce qu'on a un arrière-goût du savon lorsqu'on mange nos aliments? [...] Elle va être rincée comme il faut, la prothèse. Jean-Roch Lamarre, dentiste-conseil à la direction de la santé publique, CISSS du Bas-Saint-Laurent

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi un produit de trempage conçu pour nettoyer les prothèses dentaires n'était pas plutôt recommandé, M. Lamarre a affirmé que ce type de produit n'est pas nécessaire dans tous les cas.

Le CHSLD la Mitis se trouve dans l'hôpital de Mont-Joli. Photo : Radio-Canada

Inacceptable, selon la ministre Blais

En entrevue mercredi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a affirmé qu'elle trouvait inacceptable qu'on utilise du savon doux pour laver les prothèses dentaires des aînés.

Elle exige qu'on cesse l'utilisation de savon pour laver les dentiers.

Je mets un stop là-dessus immédiatement. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Ça ne passe pas avec moi. [...] Il existe des produits qui sont reconnus pour nettoyer les prothèses et les dentiers, alors on va utiliser ces produits-là , dit la ministre.

Les aînés méritent plus de dignité. Marguerite Blais

Consigne ridicule du CISSS, selon le syndicat

Le syndicat qui représente les préposés aux bénéficiaires du CHSLD de la Mitis a qualifié la consigne de nettoyage de ridicule.

Jointe mardi, la présidente du syndicat, Johanne Campagna, a déclaré qu'elle craignait que le savon ne laisse un goût désagréable sur les prothèses et que cela n'incommode les résidents.

Pour savoir de quoi je parle, je l’ai essayé hier soir. J’ai un dentier, je l’ai essayé. Il reste un arrière-goût de savon à vaisselle qui n’est pas plaisant, pas plaisant du tout. Johanne Campagna, présidente de la section locale 5007 du SCFP

Une pratique courante

Selon la porte-parole de l’Ordre des dentistes du Québec, Nathalie Chassé, le nettoyage des prothèses dentaires à l’aide de savon doux est une pratique courante. Elle mentionne toutefois qu’il est important de bien rincer le dentier après le nettoyage.