Évitant de le nommer ou de l’attaquer directement, M. Trudeau a tout de même trouvé le moyen de décocher quelques traits, indirects, en direction du président américain Donald Trump. Il l’a toutefois fait en opposant leur approche et leur philosophie politique respective.

« J’ai choisi d’essayer de rassembler les gens, d’essayer de trouver un terrain d’entente », a-t-il poursuivi opposant ainsi les déclarations incendiaires et clivantes du président américain, Donald Trump, depuis le début de sa campagne électorale de mi-mandat.

Le premier ministre canadien a poursuivi sa critique du président américain en indiquant que la polarisation des opinions politiques au Canada et dans le monde entier constitue le fléau qui l’empêche de dormir la nuit. « Les gens qui ne s’écoutent plus mutuellement, les gens tellement convaincus d’avoir raison qu’ils n’écoutent plus personne », a-t-il poursuivi.

« [Ces gens] iront jusqu’à déshumaniser les gens qui ne pensent pas comme eux », a-t-il poursuivi soulignant ainsi à gros traits les divergences de vision qui le séparent de celles de M. Trump.

La diabolisation des opposants politiques est quelque chose de fondamentalement contraire à l’idée que la diversité d’opinions, de points de vue et d’origines devrait constituer une source de force et de résilience. Justin Trudeau

Soulignant que le président Trump l’avait traité de « malhonnête et de faible » dans un tweet, M. Trudeau n’a pas sourcillé. « En politique, vous êtes traités de bien des choses par plusieurs personnes différentes », a-t-il simplement esquivé.

« J’ai une relation de travail constructive avec le président américain, ce à quoi les Canadiens s’attendent de moi », a-t-il indiqué sans chaleur. « La relation entre le Canada et les États-Unis est tellement profonde et solide qu’elle demeurera intacte, peu importe l’identité de l’individu qui se trouve à la tête de chacun des pays. »

Trudeau, Trump et la confiance

Lui rappelant un enseignement de son père, l’ancien premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau, qui lui conseillait de faire confiance aux gens, la journaliste lui demande de lui parler de son niveau de confiance envers le président américain.

- Faites-vous pleinement confiance au président Trump pour qu’il tienne ses promesses?

- J’ai confiance aux Canadiens.

« C’était une façon de concevoir l’électorat », a précisé le premier ministre au sujet du conseil de son père.

Vous n’avez pas à infantiliser les électeurs, vous n’avez pas à leur faire peur à propos de tel ou tel sujet. Vous devez les traiter avec considération et ils se montreront à la hauteur. Justin Trudeau

Au sujet de la liberté de presse, les deux dirigeants se retrouvent de nouveau dos à dos. Alors que le président Trump estime que la presse est « l’ennemi du peuple »,

De son côté, M. Trudeau soutient qu’il croit qu’une « presse libre constitue un élément essentiel pour n’importe quelle démocratie dans le monde, pour toute société libre. Vous devez avoir une population informée et des politiciens tenus de rendre des comptes aux médias. »

Réalisée lundi, l'entrevue a été diffusée sur les ondes du réseau de télévision américain CNN en pleine journée de scrutin de mi-mandat.