Cette taxe est imposée depuis 2011 aux propriétaires d'automobiles immatriculées sur l’île de Montréal à titre de contribution au financement du transport en commun. En juillet dernier, elle est passée de 45 $ à 50 $.

L’expansion de cette taxe hors du périmètre de l’île permettrait de récolter jusqu'à 100 millions de dollars par an, qui serviraient à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour financer des projets.

La politique de financement de l’ARTM doit en effet être révisée en 2020.

De plus, la CMM s'est donné pour objectif de porter à 35 % la proportion de déplacements en transport collectif pour aller travailler d'ici 2031. Cette part est actuellement de 24 %.

« Ce qui ressort de ça, c’est la nécessité de réfléchir à d’autres façons de financer le transport collectif. Bien sûr, il y a l’argent du fédéral et du provincial, mais nécessairement, les municipalités paient. C’est normal, mais on doit diversifier nos sources de revenus, car encore une fois, ça ne peut pas toujours être la taxe foncière », a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui est aussi présidente de la CMM.

Le comité exécutif de la CMM a donné le mandat à la commission du transport d’examiner l’extension de la taxe sur l’immatriculation dans le cadre de ses travaux sur l’étude de nouvelles sources de financement pour le transport en commun.

« Il faut trouver quelques milliards, souligne Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion et président de la commission du transport de la CMM, qui souligne que la proposition ne vient pas de lui. […] Il y a deux façons rapides et pas trop coûteuses de recevoir de l’argent, c’est-à-dire les plaques et une taxe sur l’essence. Présentement on n’a pas du tout parlé d’autre chose. »

La commission du transport doit remettre son rapport en février prochain.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine