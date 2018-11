Un texte de Martin Toulgoat

La ville pourra donc recevoir 2 millions 90 mille dollars par année en taxes foncières de la part de Ciment McInnis.

Une somme considérable, qui va permettre à la municipalité de doubler son budget en 2019.

Le maire de Port-Daniel-Gascons, Henri Grenier Photo : Radio-Canada/Isabelle Larose

Si on enlève Ciment McInnis, en taxes foncières, on recevait 900 000$ par année, donc on va établir un budget qui devrait s’élever à 4,5 millions, comparativement à 2,6 millions pour l’an passé. Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascons



Ces revenus substantiels serviront, principalement, à restaurer les infrastructures municipales, comme installer un réseau d’aqueduc et d’égout dans le secteur de Gascons et convertir le vieil aréna en garage municipal et en casernes de pompiers.

La majeure partie de cet argent va aller à l’amélioration et l’embellissement de notre municipalité, précise le maire de Port-Daniel-Gascons. D’ailleurs, on a déjà commencé avec de l’asphaltage et on ira bientôt en appel d’offres pour la réfection des trottoirs.

La municipalité n'a pas l'intention de rehausser son taux de taxes industriel, qui est seulement de 1,15 $ par 100 $ d'évaluation. En comparaison, celui de Gaspé est de 2,43 dollars.

La raison: la ville souhaite attirer d'autres entreprises et demeurer ainsi attractive.

Donc on a les moyens de maintenir le taux de taxes à ce niveau et pour ce qui est du taux de taxes résidentiel, il est passé, depuis l'an dernier, de 1,6$ à 72 cents et à notre prochain budget, on va regarder si on ne peut pas le baisser encore un peu , conclut Henri Grenier.

La présence de la cimenterie Ciment McInnis et les revenus de taxes qui en découlent offrent à la petite municipalité d’un peu plus de 2000 habitants, une liberté financière qui va lui permettre d’aller de l’avant avec d’importants projets d’infrastructures, alors que des municipalités de taille similaire sont freinées dans leur développement, incapables d’assurer la contribution financière exigée par Ottawa et Québec.